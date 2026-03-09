Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 5

Chiều 9/3, các ông, bà ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 5 gồm: Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cao Thị Toàn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Hòa; Hoàng Thị Hải Tuyên - Tổ trưởng Tổ Khuyến nông, Ủy ban MTTQ xã Hạ Hoà; Bùi Văn Vịnh - Công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp xúc cử tri các xã: Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Đan Thượng, Hạ Hòa.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tại Đơn vị bầu cử số 5. Chương trình hành động của các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa tới, trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu để HĐND tỉnh hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong các kỳ họp và hoạt động của HĐND tỉnh sẽ tham gia thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm; cân nhắc toàn diện khi biểu quyết các chủ trương, chính sách, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội, thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị - công nghiệp với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 5.

Chương trình hành động của các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống Nhân dân, chú trọng các giải pháp đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri bày tỏ phấn khởi, đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của những người ứng cử, kỳ vọng sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt cam kết trước cử tri, quan tâm hơn nữa đến những vấn đề thiết thực của địa phương, như: Phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy phát triển du lịch.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi thay mặt các ứng cử viên tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và trách nhiệm của cử tri để các ứng cử viên có điều kiện phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Duy Thành