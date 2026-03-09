Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nhằm thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại hội trường xã Phù Ninh đến các điểm cầu tại các xã: Phú Mỹ, Trạm Thản, Dân Chủ và Bình Phú.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Ninh; Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên; Bùi Thanh Nam - Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; Nguyễn Nguyễn Quý Dương - Chuyên viên Sở Tài chính; Trịnh Thị Hồng Thu - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Phù Ninh; Kiều Thị Lâm - Giáo viên Trường mầm non Tứ Xã 2, xã Phùng Nguyên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên. Các ứng cử viên cũng lần lượt trình bày chương trình hành động trước cử tri, bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 2. Các ứng cử viên khẳng định, HĐND và đại biểu HĐND có vai trò, trách nhiệm quan trọng, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với Nhân dân; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Ninh Ngô Đức Thịnh trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên Cao Văn Thắng trình bày chương trình hành động.

Cùng với đó, các ứng cử viên cam kết phát huy trí tuệ, trách nhiệm cùng tập thể HĐND tỉnh tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Bùi Thanh Nam trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Chuyên viên Sở Tài chính Nguyễn Nguyễn Quý Dương trình bày chương trình hành động.

Cử tri tại địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 2 bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Đồng chí Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Phù Ninh Trịnh Thị Hồng Thu trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Giáo viên Trường mầm non Tứ Xã 2, xã Phùng Nguyên Kiều Thị Lâm trình bày chương trình hành động.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm nghiên cứu, tham mưu ban hành các chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống Nhân dân; xem xét bố trí nguồn lực hỗ trợ cán bộ khu dân cư; tăng cường quản lý tiền công đức và các hoạt động tâm linh, ngăn chặn hành vi mê tín dị đoan, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đường liên khu, liên xóm; lắng nghe và phản ánh đầy đủ tiếng nói của Nhân dân trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2 bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đại diện những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định những góp ý tâm huyết của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các ứng viên hoàn thiện định hướng hoạt động nếu vinh dự được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hoàng