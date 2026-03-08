Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Sáng 8/3, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hùng Sơn, Ban Thường vụ Đoàn xã Lâm Thao tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hùng Sơn, xã Lâm Thao.

Các đại biểu và đoàn viên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên cùng các đoàn thể tham gia trồng cây, khánh thành công trình cây xanh tại khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn dẹp, chỉnh trang khu vực đài tưởng niệm.

Ban tổ chức trao 8 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó tại lễ phát động.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên xã Lâm Thao phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao khánh thành công trình “Ánh sáng thanh niên” sử dụng đèn năng lượng mặt trời tại khu Thùy Nhật.

Tổng giá trị các công trình, phần việc thanh niên thực hiện trong dịp này khoảng 50 triệu đồng.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên khánh thành công trình “Ánh sáng thanh niên” sử dụng đèn năng lượng mặt trời tại khu Thùy Nhật.

Trần Tuấn