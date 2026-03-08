Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Sáng 8/3, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hùng Sơn, Ban Thường vụ Đoàn xã Lâm Thao tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hùng Sơn, xã Lâm Thao.

Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Các đại biểu và đoàn viên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên cùng các đoàn thể tham gia trồng cây, khánh thành công trình cây xanh tại khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn dẹp, chỉnh trang khu vực đài tưởng niệm.

Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Ban tổ chức trao 8 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó tại lễ phát động.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên xã Lâm Thao phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao khánh thành công trình “Ánh sáng thanh niên” sử dụng đèn năng lượng mặt trời tại khu Thùy Nhật.

Tổng giá trị các công trình, phần việc thanh niên thực hiện trong dịp này khoảng 50 triệu đồng.

Đoàn xã Lâm Thao phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên khánh thành công trình “Ánh sáng thanh niên” sử dụng đèn năng lượng mặt trời tại khu Thùy Nhật.

Trần Tuấn


Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lâm Thao Khởi động tháng thanh niên Đoàn viên thanh niên Hùng Sơn Học sinh nghèo vượt khó công trình phần việc thanh niên Dâng hương tưởng niệm Năng lượng mặt trời Ngày chủ nhật xanh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long