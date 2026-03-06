Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ

Ngày 6/3, Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ hiện có 108 hội viên, sinh hoạt tại 5 tổ. Năm 2025, Ban liên lạc đã tổ chức nhiều hoạt động như: mừng thọ hội viên, thân nhân hội viên; thăm hỏi sức khoẻ hội viên, thân nhân hội viên khi ốm đau, quá cố; chúc mừng các hội viên được nhận huy hiệu đảng, tổ chức đưa hội viên đi tham quan, nghỉ dưỡng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc.

Ban liên lạc duy trì tốt việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Một số hội viên tham gia lãnh đạo các hội đặc thù; được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Hội viên Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ trao đổi tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, đồng thời tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện hơn, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên hưu trí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban, sở, ngành của tỉnh để Ban liên lạc hoạt động hiệu quả.

Các hội viên Ban liên lạc hưu trí Tỉnh uỷ viên Phú Thọ trao đổi tại buổi gặp mặt.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao đổi, giải đáp một số nội dung tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang báo cáo một số kết quả nổi bật Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đạt được năm vừa qua.

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Kinh tế tăng trưởng ấn tượng, đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Bước sang năm mới 2026, Phú Thọ đang khẩn trương triển khai, cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đi vào cuộc sống. Tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ tặng hoa chúc thọ các hội viên cao tuổi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo, để đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của Ban liên lạc và giao các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu để hoàn thiện các chế độ, chính sách cho các cán bộ hưu trí. Mong muốn Ban liên lạc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, là nơi gặp gỡ, chia sẻ, động viên các hội viên sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa mừng các hội viên nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy chúc mừng Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ.

Ban liên lạc tặng hoa chúc mừng, kết nạp hội viên mới.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ đã tặng hoa, quà chúc thọ các hội viên cao tuổi, chúc mừng các hội viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50, 55, 60... năm tuổi Đảng và kết nạp hội viên mới.

Đinh Vũ