Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 5

Sáng 6/3, tại phường Hòa Bình, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 5. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Hòa Bình và kết nối trực tuyến với một số điểm cầu trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao đổi cùng cử tri tại hội nghị.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa XV; Nguyễn Cao Sơn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh, ĐBQH khóa XV; Bùi Thị Kim Tuyến – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Ngô Minh Trọng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân tỉnh; Đoàn Thị Hồng Việt – Giảng viên chính Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phạm Đại Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo cử tri các phường: Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất, Kỳ Sơn và các xã: Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Đức Nhàn, Tân Pheo.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đồng thời khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu trước cử tri.

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vinh dự khi được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ. Đồng chí khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tích cực lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết sẽ tích cực nghiên cứu thực tiễn, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như đất đai, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, cùng Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Nguyễn Cao Sơn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Bùi Thị Kim Tuyến trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Ngô Minh Trọng trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Đoàn Thị Hồng Việt trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và tâm huyết của các ứng cử viên.

Cử tri kỳ vọng nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để kịp thời phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI là hoạt động quan trọng trong quy trình bầu cử, tạo điều kiện để các ứng cử viên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và trình bày chương trình hành động; đồng thời giúp cử tri hiểu rõ hơn về phẩm chất, năng lực của từng ứng cử viên.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; quy trình hiệp thương bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng tiến độ. Đồng chí bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tin tưởng các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đều rất thiết thực, phản ánh những vấn đề được Nhân dân quan tâm. Các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động; đồng thời khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của cử tri.

Hồng Duyên