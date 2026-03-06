Phú Thọ 24h
Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Sáng 6/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho gần 300 cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Tại hội nghị, các học viên đã được chuyên gia tâm lý của Viện Công nghệ giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực cung cấp thông tin về thực trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc; hậu quả của hành vi quấy rối tình dục đối với việc làm, tâm lý và sức khỏe người lao động.

Các học viên cũng được nhận diện những hành vi quấy rối tình dục thường gặp như lời nói, tin nhắn có nội dung nhạy cảm; cử chỉ, ánh mắt hoặc hành vi đụng chạm cơ thể không có sự đồng thuận; lợi dụng vị trí công việc để gây áp lực, gợi ý đánh đổi quyền lợi trong công việc.

Nhận diện các hành vi quấy rối tình dục.

Thông qua các clip minh họa và tình huống thực tế, đội ngũ cán bộ công đoàn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống liên quan đến phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, bình đẳng và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quấy rối tình dục Phòng chống Liên đoàn lao động tỉnh Công nghệ Giáo dục Môi trường làm việc cán bộ công đoàn Người lao động Cung cấp thông tin Công nhân Viên chức
