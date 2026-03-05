Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương

Chiều 5/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã, phường trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa; các thành viên đoàn công tác số 01 Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu số 25 thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu: Số 25 thôn Xây Dựng, số 14 thôn Tam Quang (xã Bình Xuyên); số 16 thôn Trong Ngoài, số 15 thôn Chùa Hạ (xã Bình Nguyên); số 16 thôn Lý Hải (xã Xuân Lãng) và một số khu vực bỏ phiếu thuộc phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện phục vụ bầu cử cơ bản đã hoàn tất; khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, hòm phiếu được chuẩn bị đầy đủ; danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết công khai. Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri.

Đáng chú ý, tại xã Bình Nguyên, do nhà văn hóa thôn đang trong quá trình sửa chữa, địa phương đã chủ động, linh hoạt bố trí khu vực bỏ phiếu tại các vị trí phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi, đúng quy định.

Văn Hải - Đặng Thưởng