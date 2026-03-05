Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương

Chiều 5/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã, phường trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa; các thành viên đoàn công tác số 01 Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu số 25 thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu: Số 25 thôn Xây Dựng, số 14 thôn Tam Quang (xã Bình Xuyên); số 16 thôn Trong Ngoài, số 15 thôn Chùa Hạ (xã Bình Nguyên); số 16 thôn Lý Hải (xã Xuân Lãng) và một số khu vực bỏ phiếu thuộc phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện phục vụ bầu cử cơ bản đã hoàn tất; khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, hòm phiếu được chuẩn bị đầy đủ; danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết công khai. Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri.

Đáng chú ý, tại xã Bình Nguyên, do nhà văn hóa thôn đang trong quá trình sửa chữa, địa phương đã chủ động, linh hoạt bố trí khu vực bỏ phiếu tại các vị trí phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi, đúng quy định.

Văn Hải - Đặng Thưởng


Văn Hải - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đại biểu HĐND Bầu cử Kiểm tra công tác chuẩn bị Giám đốc Sở Nội vụ Ban chấp hành trung ương đảng Vĩnh Phúc Ban thường vụ tỉnh ủy địa phương
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long