Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 5/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú Thọ, xã Hạ Hòa (Đơn vị bầu cử số 2) để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo và cử tri các xã, phường tại Đơn vị bầu cử số 2.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Thanh Nam - Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; Vũ Lâm Tường - Chuyên viên, Phòng Quản lý đầu tư công khu vực I, Sở Tài chính; Bạch Thị Hà Vân - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khẳng định tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông - ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh - ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để thực sự trở thành người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh đầy đủ, trung thực mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Cử tri của phường Phú Thọ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Các ứng cử viên cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế trong xã hội; đồng thời khẳng định sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn của địa phương, các ứng cử viên mong muốn đóng góp vào việc nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân; đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Hạ Hòa.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên khẳng định sẽ phát huy vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương, nhất là ở những lĩnh vực được cử tri quan tâm như quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, cải cách thủ tục hành chính...

Các ứng cử viên cam kết sẽ thẳng thắn nêu ý kiến, phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn đời sống, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống; đóng góp tâm huyết vào việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cử tri xã Hạ Hòa mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm đề xuất những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ luôn gương mẫu trong chấp hành pháp luật, giữ vững sự công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người đại biểu của Nhân dân: “Làm việc nước là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung”, coi “Lời hứa trước Nhân dân là lời hứa danh dự” để không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Cử tri các xã, phường bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, qua đó thực sự trở thành người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên quan tâm đề xuất những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an ninh mạng và đẩy mạnh giám sát việc thực thi pháp luật tại cơ sở.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chương trình hành động của mình, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

Lê Hoàng