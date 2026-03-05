Kiểm tra công tác bầu cử tại một số xã khu vực Hòa Bình

Ngày 5/3, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn công tác số 6 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 7 xã: Lạc Thuỷ, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Hợp Kim.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hoá Tiểu khu 6, xã Lương Sơn.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại các khu vực bỏ phiếu của các xã, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các xã trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ thực hiện theo tiến độ, mốc thời gian.

Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy định, đảm bảo trang trọng, dễ tiếp cận.

Các điều kiện phục vụ bầu cử như hòm phiếu, con dấu, tài liệu, thẻ cử tri, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự cũng được triển khai chặt chẽ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc làm việc với đại diện các địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương trong việc chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ đúng quy định. Đồng chí nhấn mạnh, ngày bầu cử đang đến gần, các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cử tri đối với cuộc bầu cử.

Tiếp tục hoàn thiện công tác trang trí khánh tiết và cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; có phương án ứng phó với các tình huống bất thường thời tiết; tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3/2026.

Thanh Ngoan