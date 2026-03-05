Phú Thọ: Thúc đẩy ngoại giao văn hóa giai đoạn 2026-2030

Chiều 5/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe và cho ý kiến vào đề án của Sở Ngoại vụ về việc tổ chức “Ngày Văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày Văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ.

Thực hiện định hướng công tác đối ngoại giai đoạn 2026-2030, Sở Ngoại vụ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án nhằm cụ thể hóa chiến lược ngoại giao văn hóa của Chính phủ. Mục tiêu trọng tâm của đề án là quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ, đặc biệt là các di sản thế giới như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và giáo dục.

Theo dự thảo, tỉnh Phú Thọ dự kiến tổ chức định kỳ các sự kiện giao lưu văn hóa, triển lãm sản phẩm OCOP, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến hợp tác tại các quốc gia đối tác chiến lược.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quy mô tổ chức, cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và phương án huy động nguồn lực để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đánh giá cao sự chủ động của Sở Ngoại vụ trong việc tham mưu xây dựng Đề án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát kỹ căn cứ pháp lý và điều chỉnh tên gọi Đề án cho phù hợp.

Đồng chí lưu ý nội dung Đề án cần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, làm rõ lộ trình triển khai và phải được tính toán kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế của địa phương để khi ban hành thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ trên trường quốc tế.

