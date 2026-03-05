Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Sơn

Ngày 5/3, tại xã Thanh Sơn, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri địa phương nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các xã Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn và Khả Cửu.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Sơn.

Tham gia ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 có các ứng cử viên: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ĐBQH khóa XV; Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Thái Quỳnh Mai Dung - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Khổng Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ; Quách Thanh Vân - giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết, đồng thời bám sát các định hướng lớn của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Phú Thọ. Nội dung tập trung vào những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng lĩnh vực giáo dục, công tác cán bộ, chăm sóc sức khỏe và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương - ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên đề cập nhiều giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tỉnh trong bối cảnh mới nhằm mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Khổng Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đề cập tới định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ứng cử viên Phạm Đại Dương nhấn mạnh việc tiếp tục bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe đầy đủ ý kiến của cử tri để đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đất đai, hạ tầng, quản lý tài nguyên và môi trường; tạo điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tâm lý né tránh trách nhiệm, sợ sai; đồng thời bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, hướng tới xây dựng nền công vụ liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Quách Thanh Vân - giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Các cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa địa phương và Trung ương.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các nội dung đề ra. Nhiều ý kiến đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội, phát huy vai trò là cầu nối giữa địa phương với Trung ương; quan tâm đề xuất giải pháp phát triển kinh tế liên kết vùng, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri cũng kiến nghị khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng khó khăn cần xem xét mức đối ứng và định mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Sơn.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân; duy trì mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Lê Minh