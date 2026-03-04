Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án điện trọng điểm trong tháng 3/2026

Chiều 4/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng một số dự án điện trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc EVN; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã có dự án đi qua.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, Dự án đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 154 vị trí móng và 75 khoảng néo hành lang an toàn. Đến nay, còn 3/154 vị trí móng tại xã Bình Tuyền và 28/75 khoảng néo thuộc các xã Dân Chủ, Bình Phú, Tam Sơn, Lập Thạch, Tam Dương Bắc, Tam Đảo, Bình Tuyền chưa được bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Dự án đường dây 500kV đấu nối trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, đã thi công xong 7 vị trí đi độc lập, tuy nhiên 3 vị trí đi chung cột với Dự án đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trên địa bàn tỉnh đã bàn giao 29/29 vị trí móng và 10/15 khoảng néo; hiện còn 5 khoảng néo thuộc xã Lạc Thủy chưa được bàn giao mặt bằng.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã bàn giao toàn bộ mặt bằng và hoàn thành thi công xây dựng.

Dự án xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Bá Thiện, phần hành lang tuyến còn 7/24 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận buổi làm việc.

Lãnh đạo EVN cho biết, đến thời điểm hiện tại, hầu hết những khó khăn, vướng mắc đều liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để bảo đảm hoàn thành đóng điện các dự án trong tháng 3/2026, EVN kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư hoàn thiện dự án, tránh nguy cơ thiếu điện trong mùa hè năm nay.

Lãnh đạo EVN phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Công – Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến liên quan đến phương án bảo vệ thi công dự án.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, các dự án điện nêu trên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Để bảo đảm hoàn thành dứt điểm các tồn tại trong tháng 3/2026, đóng điện đồng bộ các công trình theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương liên quan nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn phát sinh. Trong mọi trường hợp, phải chủ động các phương án theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đối với Dự án đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện phải hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường trước 10/3/2026; hoàn thiện hồ sơ bảo vệ thi công trước 15/3/2026; hoàn thành toàn bộ phần còn lại, bàn giao mặt bằng dứt điểm trước 25/3/2026. Các xã có dự án đi qua phải cam kết mốc thời gian hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành đúng thời hạn được giao.

Đối với Dự án 500kV đấu nối trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, hoàn thành thủ tục đất đai trước 15/3/2026; bàn giao mặt bằng trước 25/3/2026. Không xem xét hỗ trợ ngoài chính sách đối với công trình xây sau 1/7/2014. Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền chịu trách nhiệm toàn diện.

Dự án 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, hoàn thành tái định cư trên thực địa trước 15/3/2026; hoàn tất chuyển mục đích sử dụng đất trước 15/3/2026; bàn giao dứt điểm trước 20/3/2026; Chủ tịch UBND xã Lạc Thủy chịu trách nhiệm nếu tiếp tục chậm tiến độ.

Dự án 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời nội dung chồng lấn đất trước 10/3/2026; hoàn thành xử lý tồn tại trước 31/3/2026. Tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công (nếu cần) trước 31/3/2026.

Đối với Dự án xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Bá Thiện, phê duyệt và chi trả bồi thường trước 15/3/2026. Hoàn thành toàn bộ trước 25/3/2026.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Về phía các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nắm bắt khó khăn của các xã đối với từng dự án để hướng dẫn xử lý dứt điểm. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với các xã xây dựng phương án bảo vệ thi công dự án khi cần thiết. Sở Công Thương theo dõi và báo cáo thường xuyên tiến độ với Chủ tịch UBND tỉnh, kịp thời đôn đốc các địa phương triển khai chậm; đồng thời, phối hợp với EVN nghiên cứu giải pháp xử lý tình trạng điện yếu, thiếu tại một số địa phương.

Lãnh đạo xã Lập Thạch báo cáo tiến độ Dự án đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh tuyên truyền cho các hộ dân về tầm quan trọng của các dự án, công trình điện, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà nước để giao đất cho EVN triển khai thi công dự án, đáp ứng nguồn cung điện trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh