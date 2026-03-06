­­­­Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cẩm Khê

Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Cẩm Khê.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng các đại biểu kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 3, Đơn vị bầu cử số 1.

Cùng tham gia có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định. Ủy ban bầu cử xã được thành lập gồm 17 thành viên, cùng các tiểu ban, ban bầu cử và 32 tổ bầu cử tại 32 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 đơn vị bầu cử.

Ủy ban Bầu cử xã Cẩm Khê đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng tiến độ quy định, đảm bảo trang trọng, dễ tiếp cận. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức; an ninh trật tự được đảm bảo, đến nay chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử tại điểm bầu cử khu Vực Câu, xã Cẩm Khê.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử bảo đảm đúng quy trình, tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, vì vậy xã cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng các đại biểu kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại khu Vực Câu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị xã Cẩm Khê tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; chủ động các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.

Lê Hoàng