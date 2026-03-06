Tập trung cao độ tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đó là yêu cầu của đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh tại buổi khảo sát, nắm tình công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các xã: Yên Lãng, Tam Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Thổ Tang và Vĩnh Hưng ngày 6/3/2026. Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo, Uỷ ban Bầu cử tỉnh: Lương Đức Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Tam Sơn

Qua khảo sát thực tế một số khu vực bỏ phiếu và nghe báo cáo của các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Các xã đã chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tuyên truyền được triển khai đầy đủ, đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và thành viên đoàn công tác khảo sát tại điểm bỏ phiếu thôn Tam Đa, xã Yên Lãng

Các địa phương đã chủ động xây dựng phương án chuẩn bị hòm phiếu phụ, chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất và sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử, danh sách cử tri được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn. Tại các địa điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết bảo đảm trang trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và thành viên đoàn công tác khảo sát tại điểm bỏ phiếu thôn Guồng, xã Lập Thạch

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và thành viên đoàn công tác khảo sát tại điểm bỏ phiếu thôn Phú Hạnh, thôn Phú Trưng A xã Thổ Tang

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và thành viên đoàn công tác khảo sát tại điểm bỏ phiếu thôn Yên Cát, xã Vĩnh Tường

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và thành viên đoàn công tác khảo sát tại điểm bỏ phiếu thôn 2 xã Vĩnh Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các xã, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao, các địa phương cần tập trung tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, đặc biệt tại các địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cử tri. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ tại khu vực bỏ phiếu; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ đầy đủ cho các thành viên tổ bầu cử. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thuý Hường