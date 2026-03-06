Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2

Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện quyền vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Cẩm Khê và Đoan Hùng, kết hợp trực tuyến đến các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 2.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Khê.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo và cử tri các xã tại Đơn vị bầu cử số 2 (gồm các xã thuộc khu vực Cẩm Khê, Yên Lập, Đoan Hùng).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Thanh Nam - Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; Vũ Lâm Tường - Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư công khu vực I, Sở Tài chính; Bạch Thị Hà Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khẳng định tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trưởng Phòng Quản lý ngân sách (Sở Tài chính) Bùi Thanh Nam trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư công khu vực I (Sở Tài chính) Vũ Lâm Tường trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (Công an tỉnh) trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Cử tri xã Cẩm Khê bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đặc biệt quan tâm đến người có công, đối tượng chính sách, nhóm yếu thế và người dân có hoàn cảnh khó khăn; khẳng định sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn địa phương, các ứng cử viên sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân. Đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Cử tri xã Đoan Hùng tin tưởng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri quan tâm như quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, cải cách thủ tục hành chính; thẳng thắn phản ánh thực tiễn đời sống, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống; đóng góp xây dựng chính sách bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông phát biểu giải đáp, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ vững sự công tâm, khách quan, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm việc nước là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung”, coi lời hứa trước Nhân dân là lời hứa danh dự để không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Cử tri tại địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 2 bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên quan tâm đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường chế tài để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đầu tư cho giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa và phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đoan Hùng.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chương trình hành động của mình, bảo đảm sát với thực tiễn và đáp ứng kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng cùng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Đoan Hùng.

Lê Hoàng