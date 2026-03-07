Tập huấn phòng, chống quấy rối tình dục trong công nhân lao động

{title}
{publish}
{head}
Ngày 7/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp khu vực Vĩnh Phúc.
Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về nhận diện hành vi quấy rối tình dục, các quy định của pháp luật liên quan, cũng như kỹ năng phòng ngừa và xử lý khi xảy ra tình huống.
Đây là nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, nhất là lao động nữ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và bình đẳng.
Thông qua hoạt động tập huấn để lan tỏa thông điệp nói không với quấy rối tình dục tại nơi làm việc, hướng tới môi trường lao động văn minh, lành mạnh trong các khu công nghiệp.
Chuyên gia trao đổi tại buổi tập huấn.
Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên đối với chị em phụ nữ, đồng thời khích lệ nữ đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ công đoàn nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Hoàng Thủy
baophutho.vn Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi thăm và làm việc với Công ty TNHH T&T Vina, xã Tam...
baophutho.vn Tối 6/3, tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996 - 2026). Tham dự buổi lễ có ngài Ito Naoki -...
baophutho.vn Ngày 6/3, Ban liên lạc hưu trí Tỉnh ủy viên Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Văn Quang -...
baophutho.vn Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên...
baophutho.vn Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện...
baophutho.vn Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại...
baophutho.vn Sáng 6/3, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích...