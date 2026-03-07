Tập huấn phòng, chống quấy rối tình dục trong công nhân lao động

Ngày 7/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp khu vực Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về nhận diện hành vi quấy rối tình dục, các quy định của pháp luật liên quan, cũng như kỹ năng phòng ngừa và xử lý khi xảy ra tình huống.

Đây là nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, nhất là lao động nữ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và bình đẳng.

Thông qua hoạt động tập huấn để lan tỏa thông điệp nói không với quấy rối tình dục tại nơi làm việc, hướng tới môi trường lao động văn minh, lành mạnh trong các khu công nghiệp.

Chuyên gia trao đổi tại buổi tập huấn.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên đối với chị em phụ nữ, đồng thời khích lệ nữ đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ công đoàn nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hoàng Thủy