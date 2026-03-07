Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi thăm và làm việc với Công ty TNHH T&T Vina, xã Tam Dương về tình hình cung ứng lao động vào ngày 7/3. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng doanh nghiệp.

Công ty TNHH T&T Vina được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017 với ngành nghề chính là quản lý và cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp. Hiện Công ty có 4 chi nhánh hoạt động ổn định tại Phú Thọ, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, với mức tăng trưởng bình quân trên 20%. Với phương châm hoạt động lấy chất lượng nguồn nhân lực và sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm, những năm qua, Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, tuyển dụng và đào tạo lao động nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Trung bình mỗi tháng, Công ty cung cấp từ 2.500-3.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI. Trong đó, trọng tâm là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, cơ khí, sản xuất linh kiện, lắp ráp thuộc các khu công nghiệp: Phú Hà, Cẩm Khê, Thụy Vân, Bình Xuyên, Bá Thiện 1 và Khu công nghiệp Bá Thiện 2...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm xưởng sản xuất của Công ty.

Ngoài cung ứng lao động, Công ty TNHH T&T Vina còn đầu tư xây dựng một xưởng gia công linh kiện điện tử, tạo việc làm ổn định cho từ 70-100 lao động, với mức lương bình quân từ 10-15 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời đang tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống siêu thị và trường mầm non tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và gửi con em, tạo sự an tâm cho công nhân, lao động.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH T&T Vina báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH T&T Vina cho biết, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là thị trường lao động có nhiều biến động, nguồn lao động có tay nghề và chất lượng cao còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tuyển dụng trong một số thời điểm. Nhu cầu tuyển dụng của một số doanh nghiệp đối tác thay đổi theo từng thời điểm, tình trạng biến động lao động vẫn còn xảy ra, dẫn đến một bộ phận người lao động chưa gắn bó lâu dài, ảnh hưởng đến tính ổn định trong công tác cung ứng và quản lý.

Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động, đăng ký hợp đồng và chế độ bảo hiểm còn mất thời gian; chi phí vận hành và chi phí nhân công có xu hướng tăng, trong khi giá dịch vụ cung ứng lao động chịu sự cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH T&T Vina đối với việc cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và nhiệm vụ xúc tiến thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, trong đó, có hoạt động của doanh nghiệp cung ứng lao động.

Trước không gian rộng mở sau sáp nhập và nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp ngày càng lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Công ty TNHH T&T Vina nghiên cứu kỹ định hướng phát triển công nghiệp, các khu - cụm công nghiệp của tỉnh để xây dựng định hướng cung ứng lao động trong giai đoạn tới. Đồng thời, sớm có đề án để đưa xưởng gia công cơ khí vào hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu cung cấp thêm các thông tin về tình hình lao động trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó cần tuân thủ, thực hiện đúng các quy định pháp luật về tuyển dụng, cung ứng lao động; thường xuyên tuyên truyền cho người lao động về các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, các trung tâm dịch vụ việc làm, các địa phương trong công tác tìm kiếm nguồn lao động. Tăng cường kết nối và thực hiện ký kết hợp đồng giới thiệu việc làm, cung ứng lao động với doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về dịch vụ việc làm, hoạt động cho thuê lại lao động.

Tiếp tục phối hợp với các cơ sở, trường đào nghề để đào tạo, đào tạo lại lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

Thuý Hường