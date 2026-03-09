Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, tiếp xúc cử tri xã Sơn Đông

Ngày 9/3, tại UBND xã Sơn Đông, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 11 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường; Bùi Duy Hoàn - Công chức Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Sơn Đông.

Tại hội nghị, sau khi Ủy ban MTTQ xã Sơn Đông tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm, nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân khu vực nông thôn.

Cử tri xã Sơn Đông tại buiổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đề ra, tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại diện các ứng cử viên đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã: Vĩnh Phú, Vĩnh Tường.

Kim Liên