Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nắm tình hình công tác bầu cử tại phường Kỳ Sơn

Ngày 9/3, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Kỳ Sơn.

Theo báo cáo của phường Kỳ Sơn, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, địa phương đã thành lập 4 Ban bầu cử tương ứng với 4 đơn vị bầu cử, đồng thời thành lập 30 tổ bầu cử phụ trách 30 khu vực bỏ phiếu. Các tổ bầu cử được quán triệt đầy đủ các chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử.

Căn cứ cơ sở dữ liệu dân cư, phường đã chỉ đạo các tổ bầu cử hoàn thành việc thống kê, rà soát và lập danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử; đồng thời thực hiện niêm yết danh sách theo quy định. Đến nay, toàn phường có 14.574 cử tri. Ủy ban Bầu cử phường đã thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031 là 29 người, số đại biểu được bầu là 19 đại biểu.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được phường chú trọng triển khai. UBND phường phối hợp với các xóm, tổ dân phố tăng cường phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh để thông tin về thời gian, địa điểm bỏ phiếu; xây dựng các hình thức tuyên truyền trực quan như pano, áp phích tại các điểm đông dân cư; đăng tải tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trên các nền tảng mạng xã hội và hệ thống truyền thanh của phường, các xóm, tổ dân phố.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Kỳ Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Kỳ Sơn cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử. Trong đó, phường có diện tích tự nhiên rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều xóm, tổ dân phố bị chia cắt nên việc kiểm tra trực tiếp tại các khu vực bỏ phiếu còn hạn chế, nhất là tại các xóm thuộc khu vực Độc Lập cũ. Việc rà soát, lập danh sách cử tri cũng gặp khó khăn do thông tin khu dân cư, nhân khẩu, hộ khẩu giữa thực tế và dữ liệu phần mềm quản lý chưa đồng nhất; kinh phí phục vụ công tác bầu cử còn hạn chế...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của phường Kỳ Sơn trong việc bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh; triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, phường Kỳ Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Trong đó cần tập trung tuyên truyền tại các khu vực đông dân cư, các hộ gia đình trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nắm tình hình cơ sở vật chất tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Kỳ Sơn.

Đồng chí cũng yêu cầu phường rà soát lại danh sách cử tri và toàn bộ các nhiệm vụ còn lại; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và kết quả cụ thể; quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Lương Đức Minh đã đi kiểm tra, nắm tình hình tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Kỳ Sơn.

Hồng Duyên