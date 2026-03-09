Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 1

Chiều 9/3, Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Bầu cử làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại Ủy ban Bầu cử các xã, phường: Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Hy Cương và Nông Trang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Thư ký Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, khu dân cư số 4 và 5, xã Bản Nguyên.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử các xã, phường, đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH, nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 10 (khu 1 đến khu 6), xã Bản Nguyên.

Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình; tập trung đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đến đông đảo cử tri, góp phần tạo không khí sôi nổi, khí thế hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu số 2, khu dân cư số 4 và 6, xã Phùng Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra khu vực ghi phiếu của cử tri tại Tổ bầu cử số 6, xã Hy Cương.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa điểm bầu cử và nghe các ý kiến, đề xuất của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong triển khai thực hiện công tác bầu cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10 tại nhà văn hóa khu Vân Cơ, phường Nông Trang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, Ủy ban Bầu cử các xã, phường cần tiếp tục rà soát tổng thể các nội dung công việc; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các địa phương phải chủ động xây dựng và chuẩn bị tốt các phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, theo dõi biến động cử tri, hoàn thành việc phát thẻ cử tri đúng thời hạn; quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Lê Hoàng