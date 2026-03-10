Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo thực hiện một số dự án nhà ở xã hội

Chiều 10/3, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và nhà đầu tư, dự án Nhà ở xã hội Thăng Long được xây dựng trên địa bàn phường Việt Trì, có diện tích khoảng 28.550m2, được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại xã Cẩm Khê có quy mô diện tích khoảng 4,78ha. Trong đó, diện tích sàn nhà ở xã hội gồm 324 căn hộ với tổng diện tích khoảng 33.499m2; khu nhà ở thương mại liền kề gồm 369 căn với tổng diện tích sàn khoảng 9.637m2.

Dự án được quy hoạch đồng bộ các hạng mục như bãi đỗ xe, đất nhà ở liền kề thương mại và đất giáo dục, với quy mô dân số dự kiến khoảng 1.476 người. Tổng mức đầu tư của dự án trên 389 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại xã Cẩm Khê.

Đối với dự án Nhà ở xã hội Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư và giao Sở Xây dựng rà soát kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm sớm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.

Mạnh Quân