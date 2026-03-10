Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Yên

Sáng 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Yên để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 14, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Yên.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 14 gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên; Nguyễn Hương Giang - Phó Trưởng Phòng Thông tin dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nội vụ); Nguyễn Lê Long - Viên chức Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Trang - Công chức Phòng Thông tin dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Đồng chí Trần Duy Đông trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước Nhân dân, trước lịch sử và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đồng thời, phát huy tối đa kinh nghiệm công tác để đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Trong chương trình hành động, đồng chí Trần Duy Đông cam kết tập trung giữ vững và phát huy 3 nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của tỉnh; triển khai 3 đột phá phát triển với tinh thần hành động quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét. Cùng với đó, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại phục vụ phát triển.

Đồng chí Trần Việt Cường trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyến trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thị Trang trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí Nguyễn Lê Long trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 14 cũng thể hiện rõ quyết tâm chính trị và định hướng hành động gắn với yêu cầu phát triển của địa phương. Nội dung chương trình tập trung vào hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri Phùng Văn Hùng, khu vực Hội Hợp bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri phường Vĩnh Yên bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên. Một số cử tri đã trao đổi, kiến nghị tỉnh cần có cơ chế đặc thù với các dự án của đô thị Vĩnh Yên, hỗ trợ về thủ tục, đặc biệt là vốn để các địa phương triển khai những dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, vườn hoa, công viên, cây xanh và tiếp tục thi công, hoàn thiện những dự án chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, quan tâm tới lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính để Nhân dân được sống trong xã hội số, đô thị thông minh.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 14, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập; những lợi thế, thách thức đặt ra; kết quả nổi bật và một số định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị phường Vĩnh Yên tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, định hướng phát triển đô thị thương mại - dịch vụ nhằm tạo nguồn thu bền vững; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường, xử lý nước thải, rác thải. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường Vĩnh Yên xây dựng phương án huy động nguồn lực phù hợp để triển khai các dự án công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị xanh, thông minh; quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông, hạ tầng số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu của người dân.

Thúy Hường