Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra một số dự án giao thông tại khu vực Vĩnh Phúc

Sáng 10/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công một số dự án giao thông tại khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án cải tạo, mở rộng QL2.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài trên 11km. Tính đến hết tháng 2/2026, các địa phương mới bàn giao được khoảng 3,9km mặt bằng cho chủ đầu tư, còn lại cơ bản đều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Kiểm tra thực tế dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các xã có dự án đi qua rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thành lập hội đồng thẩm định, xác định nguồn gốc đất, bố trí khu tái định cư cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách về đất đai, sớm bàn giao nốt phần mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5.

Kiểm tra Dự án các nút giao IC2 và IC5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc tính toán lại quy mô xây dựng nhà điều hành các nút giao cho phù hợp. Đề nghị UBND phường Phúc Yên và xã Tam Dương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Đối với Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ (tuyến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) có chiều dài 26,7km hiện đã giải phóng mặt bằng được khoảng 15km.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm giao Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tập trung tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án; chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở liên quan đến hệ thống đường điện.

Chính quyền các xã, phường có dự án đi qua tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về đất đai. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình tại các khu vực có mặt bằng.

Hà Giang