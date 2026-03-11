Thúc đẩy phát triển “kinh tế bạc”, thích ứng tình trạng già hóa dân số

Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phát triển “kinh tế bạc” trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức.

Cùng dự có đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Phạm Thành Long; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, gồm: Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Cơ quan Điều phối Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hiện nay trên thế giới, “kinh tế bạc” đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu. Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050 thì con số này sẽ tăng hơn gấp đôi. Tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh, đạt mức 73,5 tuổi vào năm 2025. Nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang là bộ phận tăng nhanh nhất.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Tính đến tháng 3/2023 cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, thực tế này mang đến thách thức, cơ hội và là động lực đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững của đất nước. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp của cộng đồng người cao tuổi.

Theo đó, nền tảng chính trị, pháp lý của “kinh tế bạc” tại Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đặc biệt, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã được giao chủ trì xây dựng Đề án phát triển “kinh tế bạc” tại Việt Nam nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi và phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035; mới đây tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột cốt lõi của “kinh tế bạc”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ và đề xuất một số chính sách, mô hình phát triển nền “kinh tế bạc” trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò nội sinh của người cao tuổi và vai trò kiến tạo về chính sách của Nhà nước cho loại hình kinh tế mới này...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị bởi các ý kiến đều thể hiện được nhận thức người cao tuổi không phải là gánh nặng mà nguồn lực quý báu thể hiện tính nhân văn cao cả.

Nhấn mạnh người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh, phát triển “kinh tế bạc” sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới, phát kinh tế - xã hội cho người dân...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cần chủ động, sáng tạo trong phát triển “kinh tế bạc”. Trong đó cần tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp theo hướng liên ngành; xây dựng các chính sách, giải pháp phải xuất phát từ mô hình cụ thể, có kết quả cân đong đo đếm được; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, mô hình quản trị; chú trọng nâng cao, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh thông tin truyền thông phát triển “kinh tế bạc”.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý người đứng đầu phải thực sự quan tâm và sâu sát thì công cuộc phát triển “kinh tế bạc” mới mang lại hiệu quả thực tế...

