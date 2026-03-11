Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trọng điểm năm 2026

Chiều 11/3, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe một số sở, ngành báo cáo nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trọng điểm năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm của ngành trong năm 2026.

Sở đã tham mưu, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo các nội dung của ngành.

Đến nay, đơn vị đã triển khai hiệu quả 51 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ phân bổ năm 2026 là 17,4 tỷ đồng; thẩm định, cho ý kiến công nghệ đối với 22 dự án đầu tư; tham gia các đoàn kiểm tra, hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường và đánh giá tác động môi trường đối với 19 dự án; cấp 3 Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ; duy trì quản trị hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX). Lũy kế đến tháng 3/2026, có 2.285 doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn, hơn 11.000 link liên kết từ các máy tính khác trên internet tìm kiếm các sản phẩm, dây chuyền thiết bị; tiếp tục triển khai tư vấn, hỗ trợ xây dựng, bảo hộ sở hữu công nghiệp cho 13 sản phẩm chủ lực, đặc trưng, có lợi thế, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai, tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác. Nhấn mạnh khối lượng công việc từ giờ đến cuối năm của ngành rất lớn, không kể các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, tập trung nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, hạn chế tối đa việc lùi hoặc hoãn nhiệm vụ.

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở tập trung mọi nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cốt lõi đã đề ra; đơn vị cần xây dựng ngay lộ trình chi tiết, phân công rõ người, rõ việc để kiểm soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ ngành, Sở cần chủ động rà soát, nắm chắc quy trình và trình tự ban hành chương trình, đề án, kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị.

Đối với việc triển khai các dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thống nhất phương án vốn, sớm tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Cũng trong chương trình đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đột phá chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, bao gồm: Chuẩn hóa các Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp theo mô hình “một cửa số”; triển khai hệ thống phần mềm Kho dữ liệu dùng chung ngành Y tế; mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý dạy và học; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý điều hành đất đai thông minh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030; lắp đặt hệ thống “nút bấm” kết nối đầu máy số 113 tại các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý; nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai Dự án Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh; triển khai ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước của tỉnh; hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng cổng thông tin, du lịch thông minh ứng dụng AI, dữ liệu lớn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao các sở, ngành trong nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình. Đồng thời nhấn mạnh: 12 nhiệm vụ mà các ngành đăng ký với UBND tỉnh là những nhiệm vụ đột phá về lĩnh vực KH-CN của tỉnh.

Các ngành phải chủ động hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành sớm nhất có thể. Trong triển khai cần tăng cường phối hợp, rà soát, xây dựng kế hoạch theo biểu thời gian cụ thể và phải kiểm tra, đôn đốc, nhất là các nhiệm vụ đã đăng kí hoàn thành trong năm 2026 với UBND tỉnh.

Lê Hoàng