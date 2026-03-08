Quốc phòng - An ninh
Xe khách va vào taluy dương trên đường từ khu du lịch Tam Đảo xuống

Sáng 8/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ) nhận được thông tin về vụ xe ô tô chở khách va vào taluy dương và trượt bánh xuống rãnh thoát nước tại km 19, Quốc lộ 2B, xã Tam Đảo.

Chiếc xe ô tô chở khách va vào taluy dương trên đường từ khu du lịch Tam Đảo xuống.

Chiếc xe ô tô chở khách, biển kiểm soát 50H-671.18 di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống dốc đã mất lái va vào taluy dương, bánh xe bên sườn phải xe trượt xuống rãnh thoát nước.

Chủ xe là anh Phạm Tuấn V, sinh năm 1986, thường trú tại thôn Thái Hòa, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe 35 chỗ, chở hơn 20 hành khách cùng tài xế đã may mắn an toàn.

Xe cứu nạn được huy động đến hiện trường để kéo xe khách lên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã huy động lực lượng và phối hợp huy động phương tiện đến kéo xe lên trên mặt đường.

Hiện trường vụ việc.

Khu vực đường lên xuống khu du lịch Tam Đảo có độ dốc lớn, nhiều đoạn cua gấp, do đó tài xế cần chú ý đi chậm, quan sát và kiểm tra kỹ thuật xe trước khi di chuyển để đảm bảo an toàn, nhất là trong thời điểm có mưa, sương mù, đường trơn trượt.

