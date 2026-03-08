Xe khách va vào taluy dương trên đường từ khu du lịch Tam Đảo xuống

{title}
{publish}
{head}
Sáng 8/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ) nhận được thông tin về vụ xe ô tô chở khách va vào taluy dương và trượt bánh xuống rãnh thoát nước tại km 19, Quốc lộ 2B, xã Tam Đảo.
Chiếc xe ô tô chở khách va vào taluy dương trên đường từ khu du lịch Tam Đảo xuống.
Chiếc xe ô tô chở khách, biển kiểm soát 50H-671.18 di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống dốc đã mất lái va vào taluy dương, bánh xe bên sườn phải xe trượt xuống rãnh thoát nước.
Chủ xe là anh Phạm Tuấn V, sinh năm 1986, thường trú tại thôn Thái Hòa, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe 35 chỗ, chở hơn 20 hành khách cùng tài xế đã may mắn an toàn.
Xe cứu nạn được huy động đến hiện trường để kéo xe khách lên.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã huy động lực lượng và phối hợp huy động phương tiện đến kéo xe lên trên mặt đường.
Hiện trường vụ việc.
Khu vực đường lên xuống khu du lịch Tam Đảo có độ dốc lớn, nhiều đoạn cua gấp, do đó tài xế cần chú ý đi chậm, quan sát và kiểm tra kỹ thuật xe trước khi di chuyển để đảm bảo an toàn, nhất là trong thời điểm có mưa, sương mù, đường trơn trượt.
P.V
Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính lái xe và chủ xe khách gần 150 triệu đồng do xe khách chở quá số người...
baophutho.vn Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng bản...
baophutho.vn Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đăng thông tin sai sự thật...
baophutho.vn Ngày 7/3, tại Trường THPT Lương Sơn, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Lương Sơn (Phòng Cảnh sát...
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ danh tính tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội) vào tối 6/3 là ông N.V.S. Trong số các nạn nhân vụ tai...
Công an Hưng Yên thông tin thêm về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.
Theo dự thảo, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ sắp tới có thể mở tài khoản, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển...