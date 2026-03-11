Chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, mở rộng sản xuất, kinh doanh và gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu đã khiến nguy cơ cháy, nổ và sự cố, tai nạn ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), góp phần bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tăng cường phòng ngừa từ cơ sở

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 khu công nghiệp, 32 cụm công nghiệp, 163 làng nghề truyền thống và hơn 40.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó 6.377 cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ. Bên cạnh đó, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH; đồng thời tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH cấp tỉnh, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy.

Theo thống kê, năm 2025 toàn tỉnh xảy ra 190 vụ cháy, giảm 20 vụ so với năm 2024; thiệt hại tài sản khoảng 297,9 tỷ đồng. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại khu dân cư, trong đó cháy nhà ở đơn lẻ chiếm 25,26%, nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm 13,16%. Nguyên nhân chủ yếu là sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 66,32%; tiếp đến là sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chiếm 14,74%.

Quý I/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 58 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính 5,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 13 vụ cháy, thiệt hại giảm khoảng 19,6 tỷ đồng. Điều này cho thấy công tác phòng ngừa đã đạt những kết quả bước đầu, song nguy cơ cháy, nổ vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra, hướng dẫn người lao động tại đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy cho người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Phong trào toàn dân tham gia PCCC tiếp tục được nhân rộng với 2.154 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 1.205 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư. Đây được xem là những “cánh tay nối dài” của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tại cơ sở, góp phần phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn PCCC. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra hàng nghìn lượt cơ sở, phát hiện và xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 8,7 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 16 hạng mục, công trình không bảo đảm an toàn PCCC.

Sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý sự cố

Không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh còn trực tiếp chiến đấu trên tuyến đầu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn. Với phương châm “chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả”, lực lượng luôn duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; thường xuyên rà soát, xây dựng phương án chữa cháy và CNCH đối với các khu vực, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất 535 lượt phương tiện và 3.452 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy 164 vụ; trực tiếp cứu được 2 người. Đồng thời tham gia 32 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 40 người và tìm được 26 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng. Quý I/2026, lực lượng đã xuất 141 lượt phương tiện, 874 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy 45 vụ; kịp thời khống chế nhiều đám cháy, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn; tham gia 8 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 6 người.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Công tác PCCC chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện từ sớm, từ cơ sở. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng”.

Tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được thể hiện rõ qua nhiều vụ việc thực tế. Điển hình như vụ cháy ngày 26/11/2025 tại Công ty TNHH Tissue Linh An (Khu công nghiệp Khai Quang) với diện tích nhà kho khoảng 2.500m2, chứa lượng lớn giấy dễ cháy. Lực lượng chức năng đã huy động 18 xe chữa cháy, 4 xe chuyên dụng cùng 130 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, khống chế hoàn toàn đám cháy sau nhiều giờ nỗ lực, bảo vệ an toàn khoảng 10.000m2 nhà xưởng và nhiều công trình lân cận.

Hay trong vụ sạt lở đất đá lớn xảy ra ngày 14/12/2025 tại Km124+300 Quốc lộ 6, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, kịp thời đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và phối hợp khắc phục hậu quả.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Thực tiễn cho thấy, công tác PCCC chỉ hiệu quả bền vững khi có sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và trực tiếp xử lý các tình huống cháy, nổ; còn mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân là chủ thể quan trọng trong công tác phòng ngừa.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy và CNCH.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Anh Thơ