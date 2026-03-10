Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trong 2 ngày 9 - 10/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026. Dự, chỉ đạo và tham gia luyện tập có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Luyện tập hành động của kíp trực ban.

Luyện tập chuyển trạng thái tập trung vào phần hành động của kíp trực ban, hành động của chỉ huy, cơ quan triển khai các biện pháp trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hành trú quân, triển khai các nội dung theo đề mục của cuộc luyện tập đặt ra.

Mặc dù có nhiều nội dung mới, song trong quá trình luyện tập, các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí các tình huống; vận hành đúng cơ chế, sát với thực tiễn nhiệm vụ, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trực ban báo cáo với Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trong chương trình luyện tập.

Thông qua luyện tập nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan; tăng cường sự hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh phương án, văn kiện tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong chương trình luyện tập.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Luyện tập hạ đạt mệnh lệnh hành quân.

Trọng Lộc - Huy Thắng


Trọng Lộc - Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sẵn sàng chiến đấu Bộ chqs tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo Hành động Chỉ đạo Huấn luyện Nguyên tắc Phương án Tác chiến Kiến thức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Siết chặt an toàn giao thông khu vực nông thôn

Siết chặt an toàn giao thông khu vực nông thôn
2026-03-10 07:54:00

baophutho.vn Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đảm...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long