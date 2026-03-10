Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trong 2 ngày 9 - 10/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026. Dự, chỉ đạo và tham gia luyện tập có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Luyện tập hành động của kíp trực ban.

Luyện tập chuyển trạng thái tập trung vào phần hành động của kíp trực ban, hành động của chỉ huy, cơ quan triển khai các biện pháp trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hành trú quân, triển khai các nội dung theo đề mục của cuộc luyện tập đặt ra.

Mặc dù có nhiều nội dung mới, song trong quá trình luyện tập, các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí các tình huống; vận hành đúng cơ chế, sát với thực tiễn nhiệm vụ, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trực ban báo cáo với Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trong chương trình luyện tập.

Thông qua luyện tập nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan; tăng cường sự hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh phương án, văn kiện tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong chương trình luyện tập.

Luyện tập hạ đạt mệnh lệnh hành quân.

Trọng Lộc - Huy Thắng