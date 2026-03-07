Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn

Ngày 7/3, tại Trường THPT Lương Sơn, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Lương Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) phối hợp với UBND xã Lương Sơn tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho hơn 1.600 cán bộ, người dân, học sinh trên địa bàn.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Lương Sơn đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC, trọng tâm là Luật PCCC&CNCH và các văn bản quy định chi tiết thi hành; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn, thương tích, đuối nước...

Học sinh trải nghiệm thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây.

Bên cạnh đó, người dân được giới thiệu khái quát các mô hình bảo đảm an toàn PCCC như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”... Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH thông dụng cơ bản như bình chữa cháy xách tay, mũ chống ngạt khói...

Học sinh trải nghiệm thoát nạn từ trên cao bằng đệm hơi.

Sau đó, cán bộ, người dân, học sinh được trải nghiệm, thực hành các kỹ năng chữa cháy, CNCH: Di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói và không gian hạn chế; sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy; di chuyển người bị nạn; sử dụng vòi, lăng chữa cháy; phun nước tiêu điểm; thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây, xe thang; kỹ năng sơ cấp cứu...

Thông qua chương trình góp phần nâng cao kiến thức, ý thức về PCCC&CNCH của cán bộ, Nhân dân, đồng thời có sự chia sẻ, cảm thông với nhiệm vụ, công việc của lực lượng.

* Chiều 6/3, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hòa Bình phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Thọ và UBND xã Thung Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC&CNCH cho hơn 100 chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và thuyền viên kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch đường thủy đang hoạt động trên khu vực hồ Hòa Bình.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và thuyền viên được phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC đối với phương tiện thủy nội địa; phân tích những nguy cơ cháy, nổ đặc thù thường xảy ra trên tàu chở khách, tàu du lịch.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hòa Bình cũng hướng dẫn các chủ phương tiện kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, máy tàu; nhận diện các dấu hiệu mất an toàn có thể dẫn tới cháy, nổ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay, lăng vòi chữa cháy được trang bị trên phương tiện.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hòa Bình hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền viên sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng.

Trong phần thực hành, các chủ phương tiện và thuyền viên được trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt các đám cháy giả định. Thông qua các tình huống thực tế, cán bộ PCCC hướng dẫn cách tiếp cận đám cháy, tư thế cầm bình, phương pháp phun chất chữa cháy đúng kỹ thuật nhằm xử lý nhanh các sự cố khi mới phát sinh. Nhiều câu hỏi liên quan đến công tác PCCC trên tàu du lịch, phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn trên lòng hồ đã được giải đáp cụ thể.

Chủ phương tiện tàu chở khách du lịch thực hành xử lý các tình huống cháy giả định.

Hoạt động tuyên truyền nằm trong Kế hoạch số 1031B/KH-PC07-CTPC ngày 11/2/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, đình, đền, chùa và các địa điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn quản lý năm 2026. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cháy, nổ cho các chủ phương tiện, thuyền viên, bảo đảm an toàn hoạt động vận tải và du lịch đường thủy trên hồ Hòa Bình.

Mạnh Hùng, Thanh Đạt