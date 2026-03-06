Tập trung “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hoàn thiện danh sách cử tri

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an xã Yên Trị đang tập trung rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu dân cư, coi đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mỗi công dân, góp phần tổ chức thành công ngày hội dân chủ của toàn dân.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Yên Trị đã phối hợp với các tổ dân phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu, hoàn thiện danh sách cử tri theo đúng quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại 43 khu vực bỏ phiếu trước ngày 3/2/2026 để Nhân dân kiểm tra, giám sát. Sau thời điểm niêm yết, việc theo dõi biến động dân cư vẫn tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời điều chỉnh các trường hợp chuyển đến, chuyển đi hoặc sai lệch thông tin cá nhân.

Xác định việc lập danh sách cử tri đòi hỏi độ chính xác cao, Công an xã đã triển khai tổng kiểm tra cư trú trên toàn địa bàn, phân công cán bộ phối hợp với lực lượng ở cơ sở trực tiếp đến từng hộ dân để đối chiếu thông tin. Việc rà soát tập trung vào các nhóm đối tượng dễ phát sinh sai lệch như người có hộ khẩu thường trú nhưng không còn sinh sống tại địa phương, người đang sinh sống nhưng chưa đăng ký cư trú hoặc cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu.

Mục tiêu là không để sót bất kỳ công dân đủ điều kiện bầu cử nào, đồng thời bảo đảm thông tin trên thẻ cử tri trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Song song với quá trình rà soát, Công an xã duy trì việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh của người dân liên quan đến danh sách cử tri. Những trường hợp cử tri tạm trú có nguyện vọng bỏ phiếu tại địa phương hoặc phát hiện sai lệch thông tin cá nhân đều được xác minh và cập nhật kịp thời trên hệ thống dữ liệu dân cư, bảo đảm quyền bầu cử của công dân được thực hiện đúng quy định.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng Công an xã đã huy động tối đa nhân lực rà soát tại 45 xóm và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Trong quá trình làm việc, cán bộ không chỉ kiểm tra cư trú mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để thông báo lưu trú, đăng ký cư trú và khai thác các tiện ích của thẻ căn cước gắn chip, tạo thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính.

Thiếu tá Nguyễn Quang Tín - Trưởng Công an xã Yên Trị cho biết: Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện khai báo đầy đủ, đúng quy định khi có người đến ở hoặc rời đi. Qua rà soát, lực lượng Công an đã điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các trường hợp còn thiếu hoặc sai lệch, qua đó thực hiện gán 18.931 cử tri vào 43 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Việc rà soát lưu trú không chỉ phục vụ bầu cử mà còn là dịp để củng cố thế trận an ninh tại cơ sở. Qua quá trình tiếp xúc trực tiếp, lực lượng Công an xã đã kịp thời giải đáp những vướng mắc của người dân về Luật Cư trú, hướng dẫn bà con khai thác tiện ích của thẻ Căn cước và tài khoản định danh điện tử.

Theo đồng chí Bùi Huyên - Chủ tịch UBND xã Yên Trị, sự chủ động, sâu sát của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện danh sách cử tri, giúp địa phương quản lý dân cư chính xác, đồng thời tạo sự tin tưởng trong Nhân dân. Đây là nền tảng để xã Yên Trị tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, bảo đảm quyền làm chủ của người dân.

Công tác làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai đồng bộ, hiệu quả không chỉ phục vụ công tác bầu cử mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phạm Sơn

(Công an xã Yên Trị)