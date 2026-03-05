Chủ động, quyết liệt, không để phát sinh “điểm nóng” về ma túy

Thời điểm trước, trong và sau Tết cùng các lễ hội mùa Xuân là thời điểm nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa gia tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh, đặt ra áp lực lớn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh.

Xác định rõ những nguy cơ đó, thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các ngày lễ lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng đội công tác, bảo đảm thực hiện hiệu quả, hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke K-Club, tổ dân phố Sậu, phường Vĩnh Phúc ngày 3/2/2026.

Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ thuộc Phòng PC04 và Công an cấp xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 217 vụ với 427 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (đạt 128% chỉ tiêu được giao); khởi tố 172 vụ/253 bị can về tội phạm ma túy; xử lý hành chính 15 vụ/65 đối tượng với tổng số tiền phạt trên 83 triệu đồng. Vật chứng thu giữ gồm hơn 3kg heroin; 2,9kg ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác và tang vật liên quan.

Công an phường Phú Thọ lấy lời khai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, thời gian qua, đã ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Trong đó nổi lên là các vụ việc nhiều nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, Phòng PC04 đã triệt phá một chuyên án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng dưới hình thức một “sàn thương mại điện tử”, kết nối người mua và người bán thông qua một trang web riêng.

Các đối tượng sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; phạm vi hoạt động trên toàn quốc, số lượng ma túy giao dịch lớn, thủ đoạn tinh vi, phương thức hoàn toàn mới.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/11/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phá án, bắt giữ đối tượng chủ mưu là Chu Hoàng Minh (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) cùng các đối tượng liên quan.

Đến nay, Ban chuyên án đã cơ bản bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây; khởi tố 17 đối tượng (trong đó 13 đối tượng về các hành vi liên quan đến ma túy, 2 đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm).

Qua khai thác dữ liệu, cơ quan chức năng xác định trong năm 2025, các đối tượng đã bán ra gần 2.000 đơn hàng ma túy, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Thượng tá Võ Quang Hòa - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Phòng PC04 luôn chủ động, quyết liệt trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ giữa phòng ngừa xã hội và đấu tranh nghiệp vụ; giữa lực lượng chuyên trách với Công an cơ sở. Đồng thời phát huy hiệu quả sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Việc tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm đã giúp phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp kéo dài, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn.

Huy Thắng