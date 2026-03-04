Công an xã Lạc Lương làm rõ 2 vụ việc trong thời gian ngắn

{title}
{publish}
{head}
Ngày 4/3, UBND xã Lạc Lương tổ chức khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an xã đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 8/1/2026, Công an xã Lạc Lương đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Bùi Văn V có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. V là đối tượng trong diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Lực lượng Công an xã đã kiểm tra nhanh ma túy đối với V và cho kết quả dương tính với chất ma túy loại MOP (Morphine).
Lãnh đạo UBND xã Lạc Lương khen thưởng các cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tiếp đó, ngày 4/2, Công an xã Lạc Lương tiếp nhận đơn trình báo của công dân với nội dung: Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 3/2/2026, cháu Bùi Thị H (sinh năm 2010) bị một nam thanh niên lạ mặt cướp giật điện thoại di động khi đang di chuyển trên tuyến đường liên xóm thuộc địa phận xóm Đội 2, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét theo dấu vết.
Đến sáng 5/2, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Thọ (sinh năm 2001), thường trú tại khu phố Yên Hoà, xã Yên Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, thu giữ tang vật và phương tiện gây án. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp giật tài sản vào ngày 3/2/2026 tại xóm Đội 2, xã Lạc Lương.
Hai chiến công nối tiếp của Công an xã Lạc Lương đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm, UBND xã Lạc Lương đã khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an xã.
Xuân Thiên (xã Lạc Lương)
baophutho.vn Trong không khí phấn khởi đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 4/3, quê hương Đất Tổ rộn ràng ngày hội giao nhận quân. Trên 6.000 người con ưu tú của...
Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang...
baophutho.vn Bầu cử chỉ thực sự dân chủ và đúng luật khi mỗi công dân đủ điều kiện đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác trong danh sách cử tri. Bởi vậy, rà...
baophutho.vn Tối 3/3, tại Sân vận động Vĩnh Phúc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên phối hợp Ban thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2 và...
baophutho.vn Khoảng 22h20’ ngày 1/3/2026, tại đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, nhóm thanh niên trú tại địa bàn (khu vực xã Thanh...
baophutho.vn Theo báo cáo của các cơ quan, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh đều...
baophutho.vn Ngày 3/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, tạo khí...