Khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ

Ngày 3/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, tạo khí thế thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân và hướng tới Ngày hội tòng quân năm 2026.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được duy trì thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Thông qua chương trình, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên phát biểu phát động phong trào trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân.

Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên hăng hái trồng cây, góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại xanh - sạch - đẹp trước ngày hội tòng quân năm 2026.

Lễ phát động có sự tham gia của hơn 700 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho trên 2.000 thanh niên ưu tú đến từ 36 xã, phường trên địa bàn chuẩn bị nhập ngũ. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia trồng cây, góp phần phủ xanh doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động không chỉ tạo cảnh quan bền vững mà còn góp phần củng cố niềm tin, động lực cho thanh niên trước ngày hội tòng quân, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Thủy