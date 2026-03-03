Trao hơn 5,6 tỷ đồng thăm hỏi, động viên công dân nhập ngũ

Nhằm động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, trước ngày nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt, đồng thời thành lập các đoàn trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Xã Nật Sơn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho công dân nhập ngũ năm 2026.

Theo Bộ CHQS tỉnh, tùy điều kiện kinh tế của từng địa phương, mỗi công dân nhập ngũ được chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại xã, phường, thị trấn, khu dân cư trao tặng quà và tiền mặt với trị giá từ 300 nghìn đồng đến 3 triệu đồng.

Tổng kinh phí trao tặng cho công dân nhập ngũ đạt hơn 5,6 tỷ đồng, bình quân mỗi công dân nhập ngũ được nhận hơn 1 triệu đồng.

Cùng với việc trao quà, nhằm tạo nguồn phát triển Đảng tại cơ sở, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.484 công dân nhập ngũ và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Xã Trạm Thản trao quyết định nhập ngũ cho công dân.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 5.350 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 745 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong tổng số công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay có 303 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; 141 công dân là đảng viên; 1.945 công dân viết đơn tình nguyện. Đến nay, 100% công dân đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Huy Thắng