Khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên ra quân huấn luyện năm 2026

Ngày 2/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ ra quân có hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ từ 36 xã, phường thuộc khu vực 4 - Vĩnh Yên. Các khối tham gia gồm: Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các xã, phường; Đại đội Trinh sát cơ giới 3; Đại đội Công binh 3; Kho Kỹ thuật cùng hai khối học sinh trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên.

Tại lễ ra quân, các lực lượng tổ chức duyệt đội ngũ, thể hiện khí thế sôi nổi, tinh thần chính quy, kỷ luật và quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

Công tác huấn luyện năm nay tiếp tục quán triệt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn tác chiến; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh.

Đợt thi đua cao điểm được phát động ngay tại buổi lễ nhằm tạo động lực, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Lễ ra quân diễn ra trang trọng, an toàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Hoàng Thủy - Đức Thiện