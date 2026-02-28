Giữ bình yên cho những cánh rừng

Giữa đại ngàn bạt ngàn xanh thẳm, khi sương sớm còn phủ kín những triền núi và màn đêm buông xuống mang theo bao hiểm nguy rình rập, vẫn có những bước chân lặng lẽ băng rừng, vượt suối. Đó là cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) khu vực II (địa bàn Hoà Bình cũ) thuộc Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh - lực lượng được ví như “quả đấm thép” trong công tác bảo vệ rừng, giữ gìn bình yên cho những cánh rừng quê hương.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khu vực II kiểm tra thực địa rừng.

Chủ động tuần tra, xử lý kịp thời vi phạm

Với đặc thù phụ trách những địa bàn trọng điểm, phức tạp về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, Đội thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát lưu động cả ngày lẫn đêm. Chỉ tính riêng năm 2025, đơn vị đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn và chính quyền cơ sở tổ chức 48 lượt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh và những địa bàn tiểm ẩn nguy cơ xâm hại rừng cao.

Qua công tác tuần tra, đơn vị đã kịp thời phát hiện và xử lý một vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng 2.293m3 củi bách xanh (nhóm IIA), thu nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý một vụ phá rừng đặc rụng với diện tích hơn 2.300m2 tại khu vực Hang Kia - Pà Cò.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, đội còn chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, xây dựng phương án đấu tranh với các đường dây, điểm nóng về phá rừng. Nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện kịp thời, ngăn chặn ngay từ khi manh nha, góp phần giữ vững diện tích và chất lượng rừng trên địa bàn.

Sẵn sàng ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng

Những tháng cao điểm nắng nóng luôn là thời gian căng thẳng nhất đối với lực lượng kiểm lâm. Đội Cơ động duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động khi có cháy rừng xảy ra.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khu vực II chủ động các phương án PCCCR.

Năm 2025, trên địa bàn đơn vị phụ trách xảy ra 4 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị thiệt hại là 6,75ha. Ngay sau khi xảy ra cháy rừng, nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cơ sở, Đội đã huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, diện tích rừng bị thiệt hại được hạn chế ở mức thấp nhất. Sự chủ động, nhanh nhạy của lực lượng cơ động đã giúp bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia, giảm thiểu tối đa tổn thất về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Anh Nguyễn Trọng Thắng, cán bộ trong Đội chia sẻ: “Mỗi khi nhận tin báo cháy, anh em lập tức lên đường, có khi phải đi bộ nhiều cây số, mang theo máy thổi gió, bình chữa cháy dã chiến. Gian nan, vất vả nhưng ai cũng xác định rõ trách nhiệm của mình trước màu xanh của rừng”.

Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm, Đội cơ động còn tích cực phối hợp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng giáp ranh. Thông qua các buổi sinh hoạt thôn, bản, lực lượng kiểm lâm đã phổ biến quy định của Luật Lâm nghiệp, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng, vận động Nhân dân ký cam kết không vi phạm.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân đã chủ động cung cấp thông tin về các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Từ đó, thế trận bảo vệ rừng được củng cố vững chắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khu vực II thường xuyên theo dõi biến động cháy rừng trên vệ tinh.

Lặng thầm giữ màu xanh

Chia sẻ về nhiệm vụ bảo vệ rừng trong tình hình mới, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khu vực II Đinh Bá Hùng cho biết: Đơn vị xác định rõ vai trò là lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Vì vậy, Đội luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh, hình thành điểm nóng. Để nâng cao hiệu quả công tác, đơn vị thường xuyên rà soát, phân tích địa bàn, xây dựng phương án tuần tra phù hợp, linh hoạt, kết hợp giữa tuần tra công khai và mật phục. Lực lượng kiểm lâm cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Cùng với đó, Đội đẩy mạnh phối hợp với lực lượng công an, chính quyền cơ sở và các chủ rừng trong xây dựng phương án bảo vệ rừng, tạo thế trận liên hoàn, khép kín; tăng cường ứng dụng công nghệ trong theo dõi, giám sát tài nguyên rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ. Với tinh thần kiên quyết, chủ động và trách nhiệm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR khu vực II quyết tâm giữ vững diện tích rừng hiện có, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng và các hành vi vi phạm lâm luật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, khi màu xanh của rừng vẫn được gìn giữ bền bỉ, phía sau đó là sự hy sinh thầm lặng của những người lính kiểm lâm - những con người âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.

Đinh Thắng