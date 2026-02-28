Quốc phòng - An ninh
5 đồng chí Thượng tướng Quân đội nghỉ công tác từ 1/3/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 đồng chí Thượng tướng quân đội.

5 đồng chí Thượng tướng Quân đội nghỉ công tác từ 1/3/2026

Cụ thể, tại các Quyết định 343/QĐ-TTg, 347/QĐ-TTg, 348/QĐ-TTg, 349/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 đồng chí Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 01/3/2026.

Tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 01/3/2026.

Theo chinhphu.vn


