Giữ bình yên ở xã giáp ranh Yên Trị

Quốc lộ 12B chạy qua xã Yên Trị mở ra nhịp giao thương sôi động, đồng thời đặt địa bàn trước những yêu cầu khắt khe về bảo đảm an ninh trật tự. Lưu lượng phương tiện lớn, vị trí giáp ranh tỉnh Ninh Bình, dân cư đông và đa dạng khiến nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn giao thông và các vụ việc phức tạp luôn hiện hữu.

Chính vì vậy, giữ vững an ninh trật tự ở Yên Trị không thể là giải pháp mang tính thời điểm, mà phải là quá trình bám địa bàn liên tục, chủ động từ sớm, từ xa. Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an xã và hệ thống chính trị ở cơ sở, Yên Trị đã xây dựng được “vành đai” an ninh vững chắc, giữ ổn định địa bàn giáp ranh.

Công an xã Yên Trị tuyên truyền pháp luật lưu động tại Trường THPT Yên Thủy C, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa vi phạm cho học sinh ngay từ ghế nhà trường.

Giữ ổn định địa bàn từ cơ sở

Xác định rõ giữ vững an ninh trật tự chỉ có thể bắt đầu từ cơ sở, bằng sự chủ động và không để bị động trước mọi tình huống, Công an xã Yên Trị đã kiên trì nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, kết hợp tuần tra, kiểm soát có trọng điểm trên các tuyến giao thông chính và khu vực giáp ranh. Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã đã tổ chức 28 đợt tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm, giữ ổn định trật tự ngay từ những thời điểm nhạy cảm, không để phát sinh điểm phức tạp.

Song song với biện pháp nghiệp vụ truyền thống, Yên Trị sớm ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống hơn 30 camera giám sát, trong đó có camera AI nhận diện biển số, được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý địa bàn, truy xuất hình ảnh, xác minh phương tiện, làm rõ các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội và an toàn giao thông.

Công an xã Yên Trị phối hợp Ngân hàng Agribank Yên Thủy - Phòng giao dịch Ngọc Lương kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, bảo vệ tài sản cho Nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Quang Tín - Trưởng Công an xã Yên Trị cho biết: "Điều cốt lõi là phải luôn “đi trước một bước”. Giữ an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh không thể chờ vụ việc xảy ra mới xử lý. Chúng tôi xác định phải nắm chắc địa bàn, quản lý tốt đối tượng và làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở. Khi người dân yên tâm, tin tưởng và cùng phối hợp thì địa bàn sẽ giữ được sự ổn định lâu dài."

Từ cách làm chủ động ấy, thế trận an ninh được hình thành từ sớm, giúp Yên Trị giữ vững trật tự, kỷ cương.

Giữ vững bình yên

Thực tế, Yên Trị là địa bàn có tuyến quốc lộ chạy qua với lưu lượng người và phương tiện lớn, cùng tính chất giáp ranh khiến nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Song điều đáng ghi nhận là mọi vấn đề phát sinh đều được kiểm soát, xử lý kịp thời, không để lan rộng hay kéo dài.

Năm 2025, toàn xã xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự với 5 đối tượng; 3 vụ, 3 đối tượng liên quan đến ma túy được phát hiện, xử lý. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, dù còn tiềm ẩn rủi ro do đặc thù địa bàn mở, nhưng các vụ việc đều được lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, khắc phục hậu quả và siết chặt các biện pháp phòng ngừa.

Cùng với lực lượng công an chính quy, 45 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 135 thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong Nhân dân. Chính từ “mắt xích” cơ sở này, nhiều nguy cơ được phát hiện sớm, giải quyết ngay tại địa bàn, không để trở thành điểm nóng.

Giữ vững an ninh trật tự trên một địa bàn giáp ranh, có tuyến quốc lộ chạy qua như Yên Trị là nhiệm vụ không nhẹ. Nhưng thực tiễn cho thấy, sự ổn định của địa phương được tạo dựng bằng cách làm chủ động, bài bản và trách nhiệm, với lực lượng Công an xã làm nòng cốt, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Khi mỗi nguy cơ được nhận diện từ sớm, mỗi vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, bình yên không còn là mục tiêu đặt ra, mà trở thành trạng thái thường trực trong đời sống cộng đồng - nền tảng để Yên Trị vững vàng bước tiếp trên hành trình phát triển, trong sự yên tâm của người dân nơi địa bàn giáp ranh.

Minh Vũ