Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nguồn: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ,” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Đây là vụ án liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” quy định tại khoản 3, Điều 219 - Bộ luật Hình sự.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có các bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 2 bị can về 2 tội danh là “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” “nhận hối lộ,” gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng).

Theo kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hai dự án, tuy không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài” nhưng Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm ) vẫn ký các Tờ trình để bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện lập hai dự án và phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc hai dự án.

Trong tờ trình còn thể hiện nội dung cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc hai dự án và phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc hai dự án.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc hai dự án được duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Nguyễn Kim Trung (thời điểm đó là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Nguyễn Hữu Tuấn (Giám đốc Ban Quản lý dự án) và Trần Văn Sinh (Phó Giám đốc Ban quản lý dự án) hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để Liên danh VK Studio-Viện TTB thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014 và phối hợp Đào Xuân Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật. Điều này đã gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ thực hiện hai dự án, Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh tham mưu để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm có Tờ trình lên Bộ Y tế không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Tuy Tờ trình đề nghị phê duyệt thiếu căn cứ phân chia các gói thầu nhưng Nguyễn Doãn Tú (khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định, và có phiếu trình để Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định phê duyệt, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Trên cơ sở quyết định được Bộ trưởng phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo người lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01 không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, không bảo đảm mục tiêu đề ra. Việc này gây lãng phí tài sản Nhà nước hơn 733 tỷ đồng.

Theo Vietnam+