Không để tệ nạn cờ bạc lộng hành

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán cùng mùa lễ hội đầu Xuân luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tệ nạn cờ bạc với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Xác định rõ nguy cơ này, để bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cùng Công an cấp xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về trật tự xã hội.

Công an xã Tam Dương lấy lời khai đối tượng có hành vi đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.

Với vai trò chủ công trong công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng chuyên đề đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc; giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội nghiệp vụ, tổ công tác phụ trách địa bàn; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công tác phòng ngừa xã hội được đẩy mạnh cùng với phòng ngừa nghiệp vụ; nhiều vụ, việc nhanh chóng được đấu tranh làm rõ, qua đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm về trật tự xã hội trong dịp Tết.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến 15/2/2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 194 vụ với 383 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; thu giữ hơn 270 triệu đồng. Trong đó, phát hiện 31 vụ với 69 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Điển hình, ngày 14/12/2025, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra nơi ở của Trịnh Thanh Bình (sinh năm 1972, trú tại khu 1B, phường Vân Phú) phát hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1973, trú cùng địa bàn). Qua điều tra xác định, riêng ngày 8/11/2025, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới 640 triệu đồng; số tiền trúng bạc 1,12 tỷ đồng; tổng giao dịch 1,76 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để điều tra theo quy định.

Tiếp đó, ngày 15/12/2025, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Hoàng An) sử dụng điện thoại di động mua số lô, số đề qua ứng dụng Zalo với Lê Anh Tuấn (sinh năm 1992, cùng trú tại xã Hoàng An) với số tiền 78,5 triệu đồng. Sau khi nhận bảng số, Tuấn tổng hợp và chuyển cho Nguyễn Văn Viên (sinh năm 1990, trú cùng xã) với tổng số tiền hơn 225,8 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, tội phạm cờ bạc không chỉ diễn ra dưới hình thức tụ tập truyền thống mà còn lợi dụng không gian mạng, các nền tảng mạng xã hội để giao dịch, thanh toán, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm hoạt động phức tạp kéo dài.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, không để tội phạm, tệ nạn cờ bạc lộng hành, lực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm đã triển khai; tăng cường tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện như quán bar, dịch vụ cầm đồ, điểm vui chơi giải trí... được siết chặt; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tổ chức cá cược trái phép gây mất an ninh trật tự. Lực lượng Công an cũng phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân trong điều tra, truy tố; lựa chọn những vụ án lớn, điển hình để đưa ra xét xử công khai, lưu động tại các địa bàn phức tạp nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Kiên quyết không để tệ nạn cờ bạc lộng hành trong dịp Tết không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu thường xuyên, lâu dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Huy Thắng