Giữ bình yên trên sóng nước mùa lễ hội

Lễ hội đầu Xuân năm 2026 tại khu vực lòng hồ sông Đà, trọng tâm là đền Chúa Thác Bờ, diễn ra từ đầu tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Thời điểm này lưu lượng phương tiện thủy gia tăng đột biến. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đi chiêm bái, vãn cảnh, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Chỉ có các phương tiện đủ điều kiện vận tải hành khách mới được vào hoạt động tại bến cảng Bích Hạ thuộc phường Tân Hòa.

Tiềm ẩn rủi ro trên tuyến lòng hồ mùa lễ hội

Theo báo cáo công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa mùa lễ hội năm 2026 của Công an tỉnh, qua điều tra cơ bản và nắm tình hình, hiện khu vực lòng hồ sông Đà có 2 cảng, bến thủy nội địa đón trả khách du lịch đủ điều kiện hoạt động gồm: Cảng Bích Hạ thuộc phường Tân Hòa và Cảng Thung Nai thuộc xã Thung Nai.

Tổng số phương tiện chở khách du lịch trên tuyến là 266 phương tiện. Tuy nhiên, chỉ có 83 phương tiện đủ điều kiện hoạt động vận tải hành khách; còn 183 phương tiện không đủ điều kiện do chưa có đăng ký, đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm hoặc chưa lắp đặt đầy đủ thiết bị an toàn.

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II Phú Thọ phối hợp với Công an phường Tân Hòa kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy hoạt động vận tải khách trên lòng hồ sông Đà.

Nhu cầu vận tải khách tăng cao, trong khi tại các cảng Bích Hạ và Thung Nai vẫn còn một số phương tiện không đủ điều kiện neo đậu, tìm cách hoạt động chở khách đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Để giải quyết tình trạng này, thời gian qua lực lượng CSGT đường thủy và Cảng vụ đường thủy nội địa Phú Thọ khu vực II đã có sự phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Phú Thọ khu vực II cho biết: Tại bến cảng Bích Hạ hiện có 29 phương tiện đủ điều kiện hoạt động; ngoài ra còn 40 phương tiện hết đăng kiểm và một số phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm. Trong 1 - 2 ngày đầu mùa lễ hội còn tình trạng phương tiện thủy không đủ điều kiện chở khách lén lút hoạt động.

Áo phao và các dụng cụ cứu sinh được phát cho hành khách và yêu cầu phải mang, mặc ngay khi lên tàu.

Thực tế cho thấy, với mật độ tàu thuyền dày đặc trong khung giờ cao điểm, chỉ một phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu áo phao, phao cứu sinh hoặc chở quá số người quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Siết chặt kiểm tra, không để phương tiện hoạt động “chui” xuất bến

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong mùa lễ hội, Phòng CSGT đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp chính quyền địa phương và Ban quản lý cảng, bến vận động chủ phương tiện, người điều khiển chấp hành nghiêm quy định, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.

Lực lượng CSGT, Cảng vụ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các phương tiện thủy vận tải hành khách với mục tiêu kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động chở khách.

Theo Trung tá Vũ Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 3: Ngay trong những ngày đầu năm, đơn vị đã tập trung lực lượng kiểm tra phương tiện ngay từ đầu bến, nhất là tại các địa bàn phức tạp về hoạt động vận tải hành khách. Các tổ công tác tăng cường kiểm soát tại Cảng Thung Nai, Cảng Bích Hạ, khu vực đền Chúa Thác Bờ và các tuyến đường dẫn vào bến.

Xử lý triệt để phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm; phương tiện thiếu thiết bị an toàn như áo phao, phao cứu sinh; phương tiện chở quá số người quy định, không có danh sách hành khách hoặc hoạt động khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân mang mặc áo phao, dụng cụ nổi khi tham gia giao thông trên tuyến đường thủy lòng hồ sông Đà.

Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến 23/2, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức 118 tổ tuần tra với 228 ca công tác, huy động 732 lượt CBCS tham gia. Qua kiểm soát 550 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập 64 biên bản xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt trên 294 triệu đồng. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2026 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng), Đội CSGT đường thủy số 3 đã kiểm soát 194 lượt phương tiện; lập biên bản 24 trường hợp vi phạm, xử phạt 213 triệu đồng; tạm giữ 6 phương tiện. Trong đó có 2 trường hợp sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động; 17 trường hợp không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 3 trường hợp không có chứng chỉ chuyên môn; 2 trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, biển kiểm soát bị che khuất.

Tại bến cảng, các phương tiện thủy đủ điều kiện và không đủ điều kiện vận tải khách đều được niêm yết công khai để người dân và du khách biết.

Ngoài lực lượng CSGT, Cảng vụ đường thủy nội địa Phú Thọ, các đơn vị còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Ban quản lý bến cảng và Công an các phường, xã thường xuyên có mặt tại các bến để quản lý, bảo vệ, hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển và hành khách chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT đường thủy; yêu cầu trang bị, mặc đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi theo quy định; đồng thời công khai danh sách phương tiện đủ và không đủ điều kiện hoạt động tại nơi đón, trả khách.

Trước mùa lễ hội, các đơn vị đã đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền; 100% chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm. Ông Đỗ Trọng Tấn, chủ tàu chở khách chia sẻ: việc kiểm tra, siết chặt điều kiện an toàn là cần thiết để bảo đảm an toàn cho hành khách và chính chủ phương tiện. Chúng tôi đồng tình và ủng hộ lực lượng thực thi nhiệm vụ. Khi lực lượng chức năng làm nghiêm, các chủ tàu cũng ý thức hơn trong việc bảo dưỡng, đăng kiểm và trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên tuyến lòng hồ sông Đà; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và du khách trong suốt mùa lễ hội năm 2026.

Mạnh Hùng