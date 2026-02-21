Đốt xe máy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

{title}
Nguyễn Văn Thắng, 34 tuổi, đốt xe máy và chửi bới cảnh sát ở phường Cam Linh khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.
Ngày 21/2, Thắng, trú phường Cam Linh đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Lực lượng chức năng xác định lúc thực hiện hành vi Thắng dương tính với chất ma túy, từng có tiền án Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nguyễn Văn Thắng đốt xe đe dọa công an khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra. Video: Hoàng Sao
Trước đó, trưa hôm qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh làm nhiệm ở phường Cam Linh phát hiện Thắng lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, chở theo một phụ nữ nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, đồng thời đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh này không chấp hành, liên tục xông tới đe dọa, chửi bới lực lượng chức năng.
Sau đó, Thắng đạp ngã xe, châm lửa vào bình xăng, ngọn lửa bao trùm xe máy. Thắng tiếp tục đến gần các chiến sĩ đe dọa, liên tục chửi bới mặc cho sự can ngăn của người phụ nữ đi chung và người dân xung quanh.
Cảnh sát giao thông sau đó phối hợp cùng Công an phường Cam Linh dập lửa, đồng thời truy xét, bắt giữ Thắng.
