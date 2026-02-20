Tự hào nữ chiến sỹ Trường Sơn đất Tổ

Phú Thọ - Ðất Tổ Vua Hùng linh thiêng nguồn cội. Miền đất Trung du “Rừng cọ đồi chè” - một miền quê gắn với bao dấu ấn truyền thống “Dựng nước và giữ nước” của dân tộc Việt Nam. Nhiều chiến công vang dội còn lưu lại trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trường kỳ, gian khổ, hy sinh. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, những người con của Ðất Tổ nói chung, nữ chiến sĩ Trường Sơn Ðất Tổ nói riêng luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn cùng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thăm lán Nà Nưa, khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Vùng quê cách mạng

Phú Thọ gắn với các chiến khu cách mạng, với bao địa danh còn lưu giữ những kỷ vật, dấu chân những ngày tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh lên chiến khu “Cao Bắc Lạng - Hà Tuyên Thái” để chỉ đạo kháng chiến. Tượng đài chiến thắng Sông Lô uy nghi sừng sững ghi nhận chiến công oai hùng năm xưa (1947) bên “dòng Chảy, dòng Lô” qua miền bưởi ngọt - Đoan Hùng. Chiến thắng Tu Vũ (Thanh Thủy), tháng 12/1951 mở đầu cho chiến dịch Hòa Bình, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Không có trận Tu Vũ thì không có trận Him Lam, Độc Lập - Điện Biên Phủ”. Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản (Phù Ninh), ngày 17/11/1952 tiêu hao nhiều sinh lực và xe tăng, xe cơ giới của thực dân Pháp. Chiến khu Vạn Thắng (xã Đồng Lương) là chiến khu kháng Nhật, chống Pháp đầu tiên ở tỉnh Phú Thọ cùng các chiến khu Vần (xã Hiền Lương), chiến khu Phục Cổ (xã Minh Hòa cũ) có giá trị đặc biệt, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau. Nông trường Vân Lĩnh - Thanh Ba (cũ) - nơi đây là địa chỉ đỏ đánh dấu sự ra đời khởi phát đội quân được thành lập vào tháng 5/1959 do Thượng tá Võ Bẩm - Chỉ huy theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ta để sau này là đơn vị tiền thân Đoàn 559 - Binh đoàn Trường Sơn - Tuyến hậu cần chiến lược mang tên “Đường mòn Hồ Chí Minh” huyền thoại xuyên suốt chiến trường Trường Sơn qua các thời kỳ chống Mỹ với địa bàn 22 tỉnh (ở Việt Nam và các nước bạn Lào, Campuchia), góp phần quan trọng và mang tính quyết định vào sự thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

Những nữ chiến sỹ anh hùng

Ngày 24/8/1973, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cả nước chi viện sức người, sức của cho chiến trường Miền Nam với tinh thần: “Tất cả vì Miền Nam ruột thịt”. Tiểu đoàn Nữ 500 cô gái tuổi 18, đôi mươi trên quê hương Đất Tổ đã xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 2 tháng huấn luyện gấp tại Sư đoàn 304B (Phú Bình - tỉnh Bắc Thái cũ, nay là tỉnh Thái Nguyên), các cô gái ngày ấy nhanh chóng được bổ sung vào chiến trường Miền Nam. Họ là những người lính công binh phá đá, mở đường, là chiến sỹ thông tin, giao liên, quân y, kho trạm... hoặc là chiến sỹ lái xe, xăng dầu. Đối diện ngày đêm với mưa bom bão đạn, chất độc Dioxin, sốt rét, mưa rừng, gió Lào hầm hập... nhưng vẫn kiên cường với khẩu hiệu: “Tim còn đập, đường phải thông” cho nhiều tấn đạn dược, thuốc men, vũ khí, xăng dầu..., cùng những đoàn quân ra tiền tuyến, giữ mạch máu thông tin liên lạc thông suốt ngày đêm không ngừng nghỉ từ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các mặt trận, các chiến dịch trên chiến trường Miền Nam. Đưa đón các đoàn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, các thương binh và con em cán bộ Miền Nam tập kết ra Bắc, các tù binh địch... từ Nam ra Bắc và ngược lại.

Sau chiến thắng 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, các chiến sỹ Trường Sơn năm xưa trở về quê hương. Trong số đó, có các nữ chiến sỹ Trường Sơn về lại quê nhà khi tuổi đời không còn trẻ, nhan sắc đã tàn phai. Nhiều đồng đội nằm lại ở nghĩa trang Trường Sơn bạt ngàn mãi mãi tuổi 20, người còn sống trở về, trên mình mang bao thương tích, bệnh tật sau năm tháng dãi dầu mưa nắng và đạn bom ở Trường Sơn, có người bị nhiễm chất độc da cam Dioxin..., trở về họ bắt đầu cuộc sống mới sau nhiều năm tháng lăn lộn ở các chiến trường ác liệt. Dù cuộc sống biết bao gian khó, nhưng trong lòng họ vẫn vẹn nguyên lời hẹn ước năm nào tại bến phà Long Đại - Quảng Bình: “Sau chiến tranh, nếu còn sống nhớ tìm lại nhau nhé”.

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ

Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ phối hợp với nữ chiến sỹ Trường Sa thành phố Hải Phòng tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hạ Hòa (cũ), nay là xã Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 17/8/2002, Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn (BLL Nữ CSTS) tỉnh Phú Thọ ra đời và hoạt động đến ngày nay. Đội ngũ 500 cô gái lên đường nhập ngũ ngày ấy (năm 1973) nay chỉ còn gần 400 đồng chí. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhiều người không chồng, không con, không nhà, không cửa, không công ăn việc làm; có chị em bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam Dioxin đeo đẳng không còn cơ hội làm mẹ hoặc sinh ra những đứa con không lành lặn, bệnh tật, rồi lần lượt ra đi mãi mãi... Song với truyền thống kiên trung của người chiến sỹ Trường Sơn năm xưa, suốt hơn 20 năm qua, BLL Nữ CSTS tỉnh Phú Thọ đã duy trì hoạt động liên tục, bền bỉ với công tác nghĩa tình đồng đội. Được sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng các ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp..., các Nữ CSTS Đất Tổ đã xây dựng được 5 nhà tình nghĩa; phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể xã Xuân Huy (nay là xã Xuân Lũng) đưa phần mộ Liệt sỹ Hà Thị Viền từ nghĩa trang Trường Sơn về quê cha đất tổ. Đã có hàng ngàn cuộc thăm hỏi tri ân, tặng quà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), ngày Tết cổ truyền, ngày truyền thống mở đường của Bộ đội Trường Sơn (19/5)...

Để động viên đời sống tinh thần cho các hội viên trong ngôi nhà chung “BLL Nữ CSTS Đất Tổ” đã có nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, lan tỏa yêu thương nghĩa tình đồng đội như hình thành và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nghệ thuật Nữ CSTS, tích cực đem lời ca, tiếng hát biểu diễn phục vụ trong và ngoài tỉnh cũng như các BLL bạn, hội đồng ngũ..., để lại dư âm, tình cảm, ấn tượng tốt đẹp. Nhiều hội viên CCB Nữ CSTS tỉnh Phú Thọ nhiệt tình tham gia công tác xã hội, tham gia các hoạt động đoàn thể khu dân cư, các chương trình chống dịch Covid-19, chống bão lụt... Nhiều hội viên còn là nhân vật trong bộ phim phóng sự 8 tập của Truyền hình quân đội có tên: “Trường Sơn một thời con gái” phát sóng năm 2020, là nhân vật trong Hồi ký: “Nữ chiến sỹ Trường Sơn Đất Tổ” do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát hành năm 2024 đạt Giải C - giải Báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025 do Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức. Đặc biệt đồng chí Mai Thị Thọ - Trưởng BLL Nữ CSTS tỉnh Phú Thọ vinh dự là 1/50 Nữ CSTS tiêu biểu của Việt Nam đã được gặp mặt, tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 4 lần gặp 4 đồng chí Phó Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch.

Những nữ CSTS dù ở thời chiến hay thời bình, họ chính là những “Nhành lan tím” lung linh tỏa sắc hương, với nghị lực phi thường bất tử không chỉ giữa đại ngàn Trường Sơn mà còn mãi đi cùng năm tháng. Đúng như câu thơ của Nhà thơ Phạm Sinh - Nguyễn Hữu Quý đã viết:“Thời con gái là thời cầm súng/ Thời phá bom, xẻ núi, bắc cầu/ Trở về tình nghĩa bên nhau/ Vẫn nguyên chất lính xanh màu Trường Sơn”.

Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ gồm các cựu chiến binh là bộ đội Trường Sơn đã có năm tháng trực tiếp làm nhiệm vụ trên các chiến trường BKC thuộc tuyến hậu cần chiến lược “Đường mòn Hồ Chí Minh” ở Trường Sơn (còn gọi là Đoàn 559).

Vi Văn Định

Trưởng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ