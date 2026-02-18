Quốc phòng - An ninh
Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng ở Lâm Đồng

Hai thanh niên điều khiển xe môtô, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật 1 sợi dây chuyền và một lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

Ngày 18/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng) và thu hồi toàn bộ tài sản cho bị hại.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Anh Huy (sinh năm 2008, trú tại thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập) và Trần Đỗ Thanh Phong (sinh năm 2008, trú tại thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 20 phút ngày 16/2, Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo về vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập).

Chủ tiệm vàng trình báo bị 2 thanh niên điều khiển xe môtô, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật một sợi dây chuyền và một lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an cơ sở khẩn trương truy xét trong đêm. Đến 15 giờ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án ngay trong dịp Tết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “3 nhất” do Bộ Công an phát động, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Vietnam+

