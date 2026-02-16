Sẵn sàng cho màn pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa

Trước thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán 2026, đến sáng 16/2, công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Từ lắp đặt thiết bị, bố trí trận địa đến kiểm tra kỹ thuật, mọi khâu đều được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, sẵn sàng cho màn pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mang đến cho Nhân dân một đêm đón Xuân mãn nhãn, an toàn và trọn vẹn.

Từ sáng 15/2 lực lượng Công binh, Bộ CHQS tỉnh tiến hành vận chuyển và lắp đặt giá đỡ giàn bắn pháo hoa.

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra vào 0 giờ ngày 17/2/2026 (đêm giao thừa) tại 3 địa điểm thuộc các phường trung tâm gồm: cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc), cầu Hòa Bình 1 (phường Hòa Bình); cùng 12 điểm tại các xã, phường trên địa bàn (khu vực Phú Thọ 6 điểm, khu vực Vĩnh Phúc 3 điểm, khu vực Hòa Bình 3 điểm).

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị bắn pháo hoa.

Đây đều là những không gian công cộng, trung tâm sinh hoạt văn hóa – chính trị của tỉnh, thuận lợi để Nhân dân và du khách theo dõi, thưởng thức các màn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Tại điểm bắn phường Việt Trì sẽ bắn 700 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 2.100 quả pháo hoa tầm cao và 1.119 giàn pháo hoa tầm thấp. Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/2/2026.

Công binh nối dây dẫn với quả pháo hoa.

Ghi nhận tại trận địa pháo hoa trên cầu đi bộ - Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, từ sáng 15/2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban CHQS phường Việt Trì, lực lượng dân quân cùng cán bộ kỹ thuật Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) đã khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống pháo hoa. Đến sáng 16/2, công tác lắp đặt cơ bản hoàn tất. Toàn bộ hệ thống pháo hoa được kiểm tra kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trước khi đưa vào vận hành.

Pháo hoa sau khi được nối dây dẫn lửa sẽ được đặt vào ống phóng.

Theo Đại tá Bùi Văn Mai – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm do Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan được thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lực lượng công an cũng xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân tại các khu vực bắn pháo hoa.

Việc đặt pháo hoa vào các giàn phóng bảo đảm đúng sơ đồ kỹ thuật.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. Hoạt động cũng mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 –2030.

Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Z121 đấu nối dây dẫn với bảng điều khiển.

Sau khi pháo được lắp vào giàn phóng được phủ giấy bạc để tránh mưa sẵn sàng cho màn pháo hoa đêm giao thừa.

Huy Thắng