Tết ấm tình Ðảng - Xuân nghĩa tình quân dân

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trên quê hương Ðất Tổ lại lan tỏa những việc làm nghĩa tình, thấm đẫm tinh thần “Ðảng vì dân, quân với dân một ý chí”. Từ những “Căn nhà cấp ủy” đến các chương trình Tết quân - dân, mùa Xuân Phú Thọ thêm ấm áp bởi tình Ðảng, nghĩa quân - dân keo sơn, bền chặt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ trao tặng “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn Dư Thị Anh ở xã Hiền Quan.

Ấm tình đồng chí

Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. Sau này, trong bài viết “Tình đồng chí” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng ở Tạp chí Cộng sản tháng 10 năm 1979 với bút danh Trọng Nghĩa có viết: “Giai đoạn Đảng lãnh đạo chính quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội, chẳng những tình đồng chí của những người cộng sản không giảm sút, không mai một, mà trái lại, với những cơ sở chính trị, kinh tế và xã hội mới đã được thiết lập, nó càng có điều kiện vật chất và tinh thần nảy nở, phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, bền chặt hơn”.

Có lẽ, cũng không ngoài ý nghĩa thiêng liêng của tình đồng chí mà tháng 9 năm 2021, mô hình “Căn nhà cấp ủy” được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ phát động nhằm chung tay giúp đỡ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là mô hình sáng tạo và có ý nghĩa sâu sắc, tạo sự lan tỏa ở Đảng bộ tỉnh Phú Thọ suốt gần 5 năm qua.

Thực tế, không chỉ địa bàn tỉnh Phú Thọ mà trên cả nước còn nhiều đảng viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Khu vực nông thôn, miền núi, có những đảng viên đã nhiều năm cống hiến, đóng góp cho các tổ chức Đảng, nay ở tuổi “gần đất, xa trời” vẫn sống trong những ngôi nhà tạm, “nắng xiên, mưa dột, gió lùa”. Thế nhưng, với tự trọng, danh dự của người đảng viên, các đồng chí đều muốn dành cơ hội hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương khi bình xét tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo để được nhận hỗ trợ xây nhà ở mới.

Trong gần 5 năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trao tặng 48 “Căn nhà cấp ủy” với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, riêng năm 2025, đã xây dựng 6 nhà với kinh phí hỗ trợ hơn 600 triệu đồng. Trong ngôi nhà mới khang trang vừa được trao tặng trước thềm năm mới 2026, đảng viên Dư Thị Anh - gia đình thuộc diện khó khăn của xã Hiền Quan chia sẻ: Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn nhưng ngày được đón nhận ngôi nhà mới chính là ngày vui nhất, ngày hạnh phúc và xúc động nhất. Bản thân tôi cũng như gia đình chưa từng nghĩ sẽ được sống trong căn nhà mới như hôm nay. Xuân này, nhờ có Đảng mà niềm vui của tôi được nhân đôi khi niềm mơ ước có ngôi nhà mới đã thành sự thật!

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thực tế cho thấy, chi bộ tốt thì mọi công việc đều tốt. Để thắt chặt tình đồng chí, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, việc nên làm là bắt đầu từ chi bộ. Và để giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cần tập trung vào công tác đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau của cán bộ, đảng viên. “Căn nhà cấp ủy” chính là sức mạnh của sự đoàn kết, tiếp thêm niềm tin, động lực, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Bền chặt tình quân dân

Cùng với tình đồng chí trong Đảng ấm áp, nghĩa tình quân - dân được khắc họa đậm nét trên quê hương Phú Thọ trong dịp Tết đến, Xuân về bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình. Xuân Bính Ngọ năm nay, với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, những chương trình mang đậm dấu ấn của lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

- Những năm gần đây, Tết Nguyên đán đều gắn liền với chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức tại nhiều xã vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng người dân gói bánh chưng, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trước thềm năm mới. Nhiều căn nhà được hoàn thành kịp thời để người dân đón Tết trong không gian ấm áp, an toàn. Những hoạt động này mang ý nghĩa chính trị, xã hội, mang giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt quân - dân; động viên Nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Qua hoạt động Tết quân dân góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh xây nhà cho hộ nghèo ở xã Xuân Đài.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” là chủ trương của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây là năm thứ 10 Bộ CHQS tỉnh phối hợp tổ chức chương trình này tại các xã trong tỉnh, không chỉ mang lại không khí ấm áp đầu năm mới mà còn là sự kết tinh của mối quan hệ bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân. Thông qua chương trình nhằm tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó, gắn kết tình cảm quân - dân, từ đó tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời giáo dục, khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Trong sắc Xuân lan tỏa khắp Đất Tổ, niềm tin và tinh thần đoàn kết tiếp tục được thắp lên từ những việc làm giản dị mà ấm áp nghĩa tình. Đó chính là mùa Xuân bền vững nhất - mùa Xuân của lòng dân gắn bó với Đảng, với quân đội, vì một Phú Thọ ngày càng phát triển. Tết ấm tình Đảng- Xuân nghĩa tình quân dân chính là mạch nguồn xuyên suốt, tiếp thêm động lực để Phú Thọ đồng hành, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việt Hà