Phát huy dân chủ ở xã Thanh Sơn

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Sơn xác định việc phát huy dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được lựa chọn công khai để xã tặng quà Tết, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai và minh bạch ở cơ sở.

Sau sáp nhập, Đảng ủy xã Thanh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành đầy đủ các quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện dân chủ được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí Đào Thị Hồng Dung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn khẳng định: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, nếu không phát huy tốt dân chủ thì rất khó tạo sự đồng thuận. Chúng tôi xác định rõ, mọi chủ trương liên quan trực tiếp đến Nhân dân đều phải công khai, minh bạch, lấy ý kiến rộng rãi. Qua đó, vừa phát huy trí tuệ tập thể, vừa tạo niềm tin để Nhân dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.”

Trên tinh thần đó, xã tập trung thực hiện nghiêm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các chủ trương lớn, các chương trình, dự án đầu tư, đặc biệt là Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính được tổ chức lấy ý kiến Nhân dân công khai, bằng nhiều hình thức như hội nghị, hệ thống truyền thanh cơ sở, mã QR và lấy ý kiến trực tiếp. Quá trình triển khai bảo đảm dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận cao, không để phát sinh khiếu kiện.

Trong hoạt động quản lý, điều hành, việc phát huy dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã niêm yết công khai 409 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực bằng mã QR; tổ chức 1 điểm tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và 1 điểm tiếp nhận tại xã Thạch Khoán cũ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp; từ tháng 7 đến hết tháng 12/2025 đã tiếp 51 lượt công dân, các phản ánh, kiến nghị được giải quyết kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Dân chủ ở cơ sở còn được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Các chương trình, dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả; chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Hiện xã có 403 đối tượng người có công hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả trên 1,2 tỷ đồng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng quy trình; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,98%.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng được triển khai hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn. Trong đó, Trường Tiểu học Kim Đồng là một điển hình tiêu biểu. Chi bộ nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động; duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần và sinh hoạt chuyên đề 3 tháng một lần, bảo đảm đúng quy định. Các nội dung về tài chính, xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng đều được thảo luận dân chủ trước khi triển khai. Nhờ đó, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. Năm học 2024 - 2025, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; nhà trường xếp thứ nhất trong 27 trường của huyện Thanh Sơn (cũ); nhiều giáo viên, học sinh đạt giải cao; đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Những kết quả đó cho thấy dân chủ trong lãnh đạo, quản lý chính là yếu tố quan trọng tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trường Tiểu học Kim Đồng công khai các hoạt động nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Có thể khẳng định, việc phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của xã Thanh Sơn. Dân chủ được thực hiện thực chất đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Thơ