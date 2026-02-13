Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Thời gian qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Sau sáp nhập, những cuốn lịch sử Đảng tiếp tục được trân trọng lưu giữ để ghi lại những chặng đường vẻ vang của các địa phương, là động lực cho chặng đường phát triển mới.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Lâm Thao nghiên cứu, rà soát lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn trước sáp nhập.

Nâng niu trên tay cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Lâm Thao (1940 - 2020), đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Lâm Thao cho biết: Cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Lâm Thao cũng như Lịch sử Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn, Lịch sử Đảng bộ xã Thạch Sơn có ý nghĩa quan trọng trong công tác chính trị - tư tưởng của Đảng bộ xã Lâm Thao hiện nay. Đây là tài liệu quý phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lâm Thao.

Cùng với Lâm Thao, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ, tính đến tháng 6/2025, đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản nhiều cuốn sách, tiêu biểu như: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, gồm 3 tập từ năm 1939 - 2020; “Chân dung các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ”, “Bác Hồ với Phú Thọ, Phú Thọ làm theo lời Bác”, “Phú Thọ - 20 năm một chặng đường (1997 - 2017)”... Có trên 70% sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ, truyền thống hoặc kỷ yếu của ngành. Đối với cấp huyện, có 12/13 huyện, thành, thị và 3/4 Đảng ủy trực thuộc đã xuất bản lịch sử Đảng bộ hoặc truyền thống; nhiều đơn vị đã tái bản, bổ sung. Đối với cấp xã, có 207/207 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ hoặc truyền thống của địa phương.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tính đến tháng 6/2025, tỉnh đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các đầu sách tiêu biểu như: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (1930 - 2005)”, “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ 1940 - 2010”, “Vĩnh Phúc những tập thể anh hùng”, “Đồng chí Kim Ngọc với tư duy đổi mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Vĩnh Phúc”, “Địa chí Vĩnh Phúc”... Đối với các huyện ủy, thành ủy, có 9/9 huyện uỷ, thành ủy đã nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ (đạt 100%); trong đó một số địa phương, đơn vị triển khai nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, có 3/4 đảng ủy trực thuộc đã nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ, là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc; riêng Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh do mới thành lập năm 2009 nên chưa nghiên cứu, biên soạn. Các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh, có 36/58 đơn vị (đạt 62%) đã biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống, kỷ yếu, biên niên. Đối với xã, phường, thị trấn, đã có 135/136 xã, phường, thị trấn (đạt 99,2%) biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ.

Đối với tỉnh Hòa Bình cũ, năm 2011 đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1929 - 2010) trên cơ sở hợp nhất, nghiên cứu, biên soạn bổ sung của 3 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, gồm tập I (1929 - 1954), tập II (1954 - 1975), tập III (1975 - 2000). Trong giai đoạn 2018 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung và xuất bản cuốn “Địa chí tỉnh Hòa Bình”; “Bác Hồ với tỉnh Hoà Bình”.

Đặc biệt, trong năm 2022 - 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện 3 công trình lịch sử, đó là: Đề án sưu tầm, biên soạn, xuất bản bộ sách “Lịch sử tỉnh Hoà Bình từ khởi thủy đến năm 2020”; “Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ Đại hội 1945 - 2025”; “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình 1929 - 2025”. Đối với cấp huyện, có 10/10 huyện, thành phố đã xuất bản lịch sử Đảng bộ đến năm 2020. Đối với cấp xã, tính đến tháng 6/2025, có 144/151 xã, phường, thị trấn (đạt 95,4%) xuất bản lịch sử Đảng bộ.

Từ kết quả trên cho thấy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở của 3 tỉnh trước sáp nhập đã quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí cho công tác sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ ở địa phương hoặc truyền thống của ngành, đơn vị. Nhìn chung các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống xuất bản đã tái hiện khá đầy đủ, toàn diện, chân thực, sinh động lịch sử phong trào cách mạng của địa phương, đơn vị; đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính giáo dục. Các ấn phẩm biên soạn công phu, có giá trị, được các cơ quan chuyên môn cấp trên và đông đảo bạn đọc đánh giá cao, thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Đây là tài liệu quan trọng để thực hiện công tác tuyên truyền nhằm khẳng định những đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng thời góp phần quan trọng giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng và việc xác minh, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá, nhà lưu niệm, nhà truyền thống của địa phương.

Dương Liễu