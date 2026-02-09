Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ở xã vùng cao Quy Đức

Quy Đức là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,5% dân số. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Quy Đức xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quy Đức nắm bắt tình hình và trao quà hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn tại xóm Hạ.

Đồng chí Dương Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quy Đức cho biết: Đảng bộ xã xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được đổi mới theo hướng toàn diện, quyết liệt, sâu sát cơ sở; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trước hết là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng ủy xã đã khẩn trương thành lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; đồng thời thành lập, nâng cấp 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, bảo đảm sớm đi vào hoạt động ổn định, nền nếp.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; duy trì họp định kỳ hằng tháng và họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ban Thường vụ đã tổ chức 8 hội nghị (6 hội nghị thường kỳ, 2 hội nghị chuyên đề); ban hành 19 thông báo kết luận và 2 nghị quyết, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư ngân sách xã cũ chuyển về; chỉ đạo UBND xã và các ban, ngành thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.

Thông qua các phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác; giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Lãnh đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội và các nhiệm vụ do cấp trên giao.

Trong sinh hoạt cấp ủy, dân chủ được phát huy; các vấn đề quan trọng đều được thảo luận thẳng thắn, quyết định theo đa số; chế độ tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ ra hạn chế của tập thể và cá nhân, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác; giữ gìn đoàn kết nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cấp ủy.

Cùng với đó, Đảng ủy xã tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền; kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin xấu, độc trên không gian mạng trong thời điểm trước thềm Đại hội Đảng các cấp.

Cán bộ xã Quy Đức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Xác định cán bộ là khâu then chốt, công tác cán bộ được triển khai kịp thời, đúng quy định. Từ khi thành lập đến nay, xã đã bổ nhiệm 4 đồng chí lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan tham mưu và Văn phòng cấp ủy; cho ý kiến bổ nhiệm 7 đồng chí lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã; điều động, tiếp nhận, hợp đồng lao động theo đúng quy định, từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân lực đối với xã vùng đặc biệt khó khăn.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu giao; chuyển đảng chính thức cho 9 đảng viên. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 712 đảng viên, trong đó 680 đảng viên chính thức, 32 đảng viên dự bị, góp phần tăng cường sức mạnh, tính kế thừa của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Xây dựng Đảng vững mạnh là tiền đề quan trọng để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo Nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị. Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn xã hơn 2.400 ha, năng suất đạt 50,5 tạ/ha. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định với hơn 130.000 con; diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 19 ha với 108 lồng cá. Ngoài ra, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục triển khai mô hình trồng cây gai xanh với diện tích trên 72ha, cây chè gần 90 ha. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đồng bộ. Trên địa bàn xã có 8 trường học, trong đó 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì tốt; tỷ lệ tiêm chủng đạt 95%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 13,4%, trẻ nhẹ cân 10,5%.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả rõ nét. Năm 2025, toàn xã được hỗ trợ 196 căn nhà, trong đó xây mới 155 nhà, sửa chữa 41 nhà. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Quy Đức ngày càng ổn định, phát triển.

Dương Liễu