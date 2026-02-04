Liên Hòa đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Một góc Trường Tiểu học Hoa Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Quyết liệt và hiệu quả

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí; tổ chức quán triệt nghị quyết, các văn kiện đến cán bộ chủ chốt và cán bộ phụ trách đoàn thể, quần chúng. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện hiệu quả 16 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với phương châm “rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ hiệu quả”.

Trong năm 2025, xã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 4 dự án chuyển tiếp; GPMB xong dự án trọng điểm đường dây cao tốc 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; kiểm đếm lập phương án GPMB đường Vành đai 2 (giai đoạn I) sau khi tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án huyện Lập Thạch (cũ); vận động 8 hộ nhận tiền GPMB dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa và bố trí tái định cư khu đất đấu giá, đất tái định cư tại xứ đồng Cửa Đình, Giếng Tang thôn Hòa Bình...

Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông - lâm - thủy sản. Cụ thể, tỷ trọng giá trị công nghiệp - xây dựng chiếm 62,64%, tăng 2,1% so với năm 2024; tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 19,5%; nông - lâm - thủy sản chiếm gần 18%.

Với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 10,6%, tăng 1% so với năm 2024. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.874 tỷ đồng, tăng trên 297 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 58,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 187,3 tỷ đồng, bằng 147,5% dự toán giao. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 35 hộ, chiếm 0,63% số hộ, giảm 0,09% so với cùng kỳ năm 2024; số hộ cận nghèo giảm còn 1,46%. Xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa đang được khẩn trương san lấp mặt bằng kỹ thuật.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp đại đoàn kết toàn dân, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo; lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động toàn khóa và các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn trực tiếp xuống cơ sở nắm tâm tư, tháo gỡ khó khăn cùng người dân. Xã tập trung triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách; khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ; chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, trong đó tập trung đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, tạo ra hàng hóa chất lượng; duy trì phát triển sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính...

Theo Bí thư Chi bộ thôn Hoa Lư Nguyễn Anh Tuấn, sau hội nghị quán triệt và được Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cụ thể, chi bộ đã vận động người dân trong thôn dọn dẹp, xây dựng tuyến đường TL307 dài gần 2km được triển khai từ nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ, gây ra tình trạng lầy lội khi mưa, đi lại khó khăn. Các đồng chí: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn đã đến từng hộ vận động, tuyên truyền, giải thích và nhận được sự ủng hộ tích cực của Nhân dân. Đến nay, tuyến đường đã cơ bản gọn gàng.

Bí thư chi bộ thôn Hoa Lư Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Nhà tôi giáp mặt đường TL307, đoạn đường này đã khởi công mấy năm vẫn chưa xong. Khi được xã tuyên truyền, gia đình vui vẻ chấp hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động Nhân dân trong thôn tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường đường giao thông chính, đường ngõ, đảm bảo đi lại thuận tiện, dễ dàng thông thương hàng hóa; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xuân Hùng